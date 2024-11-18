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В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении наносить удары по России - РИА Новости, 18.11.2024
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16:19 18.11.2024 (обновлено: 18:26 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/ssha-1984419480.html
В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении наносить удары по России
В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении наносить удары по России - РИА Новости, 18.11.2024
В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении наносить удары по России
В Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:19
2024-11-18T18:26
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. В Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, следует из заявления заместителя советника президента по национальной безопасности Джона Файнера."Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели", — сказал Файнер журналистам, сопровождающим Байдена в поездке в Бразилию.Так чиновник ответил на просьбу журналистов подтвердить появившиеся накануне сообщения о том, что Вашингтон действительно одобрил применение ВСУ американского дальнобойного оружия для ударов по России.Накануне об этом написала газета The New York Times. По словам неназванных американских чиновников, президент Джо Байден санкционировал применение Украиной американских ракет, в том числе ATACMS, для ударов вглубь российской территории. Чиновники утверждают, что Байден пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР": предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам. По сведениям газета Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.Позиция РоссииВ середине сентября Путин, комментируя ведущиеся на Западе дискуссии о снятии запрета для Киева на удары западным оружием большой дальности по территории России, отметил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность применения ВСУ таких вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
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россия, сша
Россия, США
В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении наносить удары по России

В Белом доме не стали напрямую подтверждать, что разрешили бить вглубь России

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. В Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, следует из заявления заместителя советника президента по национальной безопасности Джона Файнера.
«
"Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели", — сказал Файнер журналистам, сопровождающим Байдена в поездке в Бразилию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
Так чиновник ответил на просьбу журналистов подтвердить появившиеся накануне сообщения о том, что Вашингтон действительно одобрил применение ВСУ американского дальнобойного оружия для ударов по России.
Накануне об этом написала газета The New York Times. По словам неназванных американских чиновников, президент Джо Байден санкционировал применение Украиной американских ракет, в том числе ATACMS, для ударов вглубь российской территории. Чиновники утверждают, что Байден пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР": предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам. По сведениям газета Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.

В Москве обращали внимание, что у США нет подтверждений того, что в зоне специальной военной операции якобы присутствуют северокорейские бойцы. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал обвинения в адрес Пхеньяна "грязными маневрами" Соединенных Штатов и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

Путин же отмечал, что вопрос оказания взаимной военной помощи — суверенное дело России и Северной Кореи и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом, или "применять что-то".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине
19 октября, 08:00

Позиция России

В середине сентября Путин, комментируя ведущиеся на Западе дискуссии о снятии запрета для Киева на удары западным оружием большой дальности по территории России, отметил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность применения ВСУ таких вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
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