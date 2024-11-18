https://ria.ru/20241118/ssha-1984365977.html

Уходящая администрация США намерена продолжать провокации, заявил Песков

Уходящая администрация США намерена продолжать провокации, заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2024

Уходящая администрация США намерена продолжать провокации, заявил Песков

Уходящая администрация Соединенных Штатов Америки намерена предпринять шаги для продолжения провокации нагнетания напряженности на Украине, заявил... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:29

2024-11-18T12:29

2024-11-18T12:29

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украина

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дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация Соединенных Штатов Америки намерена предпринять шаги для продолжения провокации нагнетания напряженности на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французская газета Figaro, сообщившая в воскресенье, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, удалила информацию об этом из статьи на своем сайте. "Вы знаете, пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии у Кремля подтверждения слов президента США Джо Байдена по поводу возможности нанесения ударов дальнобойными ракетами Запада вглубь территории РФ.

https://ria.ru/20240912/kreml-1972271945.html

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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, джо байден