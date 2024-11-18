https://ria.ru/20241118/ssha-1984308758.html

Решение США по ATACMS не удовлетворит все запросы Киева, пишет Bloomberg

Решение США по ATACMS не удовлетворит все запросы Киева, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.11.2024

Решение США по ATACMS не удовлетворит все запросы Киева, пишет Bloomberg

Разрешение США на удары крылатыми ракетами ATACMS вряд ли удовлетворит все требования киевского режима. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T03:55

2024-11-18T03:55

2024-11-18T03:55

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джо байден

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Разрешение США на удары крылатыми ракетами ATACMS вряд ли удовлетворит все требования киевского режима. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой источники. "Любое разрешение, если оно будет предоставлено, вряд ли будет таким, как запрашивала Украина", — указывается в статье.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.

https://ria.ru/20241118/filippo-1984307794.html

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россия

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в мире, украина, россия, сша, дальнобойные ракеты, джо байден