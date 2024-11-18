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Решение США по ATACMS не удовлетворит все запросы Киева, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:55 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/ssha-1984308758.html
Решение США по ATACMS не удовлетворит все запросы Киева, пишет Bloomberg
Решение США по ATACMS не удовлетворит все запросы Киева, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.11.2024
Решение США по ATACMS не удовлетворит все запросы Киева, пишет Bloomberg
Разрешение США на удары крылатыми ракетами ATACMS вряд ли удовлетворит все требования киевского режима. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T03:55
2024-11-18T03:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дальнобойные ракеты
джо байден
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Разрешение США на удары крылатыми ракетами ATACMS вряд ли удовлетворит все требования киевского режима. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой источники. "Любое разрешение, если оно будет предоставлено, вряд ли будет таким, как запрашивала Украина", — указывается в статье.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
https://ria.ru/20241118/filippo-1984307794.html
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в мире, украина, россия, сша, дальнобойные ракеты, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, дальнобойные ракеты, Джо Байден
Решение США по ATACMS не удовлетворит все запросы Киева, пишет Bloomberg

Bloomberg: разрешение США на удары ATACMS не удовлетворит все запросы Киева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Разрешение США на удары крылатыми ракетами ATACMS вряд ли удовлетворит все требования киевского режима. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой источники.
"Любое разрешение, если оно будет предоставлено, вряд ли будет таким, как запрашивала Украина", — указывается в статье.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАдальнобойные ракетыДжо Байден
 
 
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