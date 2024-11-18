https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html

"Нужно позвонить". В Швеции обратились к Трампу после решения США по ATACMS

"Нужно позвонить". В Швеции обратились к Трампу после решения США по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024

"Нужно позвонить". В Швеции обратились к Трампу после решения США по ATACMS

Разрешив Украине удары ракетами ATACMS вглубь России администрация Байдена пытается сорвать план Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T00:37

2024-11-18T00:37

2024-11-18T00:47

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Разрешив Украине удары ракетами ATACMS вглубь России администрация Байдена пытается сорвать план Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил бывший офицер ВС Швеции Микаэль Вальтерссон в соцсети X. "Это очевидная попытка сорвать план Трампа по установлению мира между Россией и Украиной <...> Зная Трампа, уверен, что он воспримет это решение как <...> последний удар кислых неудачников против него", — написал офицер.По его словам, республиканец, скорее всего, будет очень расстроен подобным шагом Джо Байдена, поскольку не сможет предпринять никаких действий до своей инаугурации 20 января. Однако до этого времени у него есть возможность лично связаться с Зеленским и предупредить о последствиях."Трамп должен позвонить Зеленскому и сказать ему, что если он воспользуется этой возможностью, чтобы навредить Трампу, то новая администрация США будет относиться к нему как к недружелюбному игроку и станет более сговорчивой с Россией на будущих переговорах", — выразил мнение офицер.Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.

https://ria.ru/20241118/tramp-mladshiy-1984299222.html

https://ria.ru/20241117/bayden-1984297810.html

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