https://ria.ru/20241118/spisok--1984443559.html
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом - РИА Новости, 18.11.2024
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:09
2024-11-18T18:09
2024-11-18T18:09
украина
россия
лондон
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984443382_0:80:768:512_1920x0_80_0_0_dbdbf978d47b3db1854d35d046ba6641.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного документа британского минфина. "PORT OLYA-3 участвует в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, или получение выгоды от правительства России, или его поддержка", - сказано в документе. Утверждается, что судно якобы участвует в перевозке военных грузов из третьей страны в Россию.
https://ria.ru/20241118/es-1984432656.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984443382_4:0:687:512_1920x0_80_0_0_23a3deb7a1643ffc44883ee935eff265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, лондон, в мире, санкции в отношении россии
Украина, Россия, Лондон, В мире, Санкции в отношении России
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом PORT OLYA-3