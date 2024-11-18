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Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом - РИА Новости, 18.11.2024
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18:09 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/spisok--1984443559.html
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом - РИА Новости, 18.11.2024
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:09
2024-11-18T18:09
украина
россия
лондон
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного документа британского минфина. "PORT OLYA-3 участвует в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, или получение выгоды от правительства России, или его поддержка", - сказано в документе. Утверждается, что судно якобы участвует в перевозке военных грузов из третьей страны в Россию.
https://ria.ru/20241118/es-1984432656.html
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украина, россия, лондон, в мире, санкции в отношении россии
Украина, Россия, Лондон, В мире, Санкции в отношении России
Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом

Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом PORT OLYA-3

© Фото : Vessel FinderСудно PORT OLYA-3
Судно PORT OLYA-3 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Vessel Finder
Судно PORT OLYA-3. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного документа британского минфина.
"PORT OLYA-3 участвует в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, или получение выгоды от правительства России, или его поддержка", - сказано в документе. Утверждается, что судно якобы участвует в перевозке военных грузов из третьей страны в Россию.
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