https://ria.ru/20241118/spisok--1984443559.html

Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом

Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом - РИА Новости, 18.11.2024

Лондон внес в санкционный список судно под российским флагом

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:09

2024-11-18T18:09

2024-11-18T18:09

украина

россия

лондон

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него судно под российским флагом, обозначенное как PORT OLYA-3, следует из обновленного документа британского минфина. "PORT OLYA-3 участвует в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, или получение выгоды от правительства России, или его поддержка", - сказано в документе. Утверждается, что судно якобы участвует в перевозке военных грузов из третьей страны в Россию.

https://ria.ru/20241118/es-1984432656.html

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украина, россия, лондон, в мире, санкции в отношении россии