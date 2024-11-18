https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984448986.html
Спецоперация, 18 ноября: ВС России освободили Новоалексеевку в ДНР
Спецоперация, 18 ноября: ВС России освободили Новоалексеевку в ДНР - РИА Новости, 18.11.2024
Спецоперация, 18 ноября: ВС России освободили Новоалексеевку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:34
2024-11-18T18:34
2024-11-18T20:43
специальная военная операция на украине
справки
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украина
сша
джо байден
владимир зеленский
олаф шольц
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МОСКВА. 18 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны. Кроме того, в российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника и отразили 17 контратак. Украинские войска при этом потеряли до 1,9 тысячи военнослужащих, два танка, три бронемашины и три бронетранспортера, в том числе один М113. Также:Дальнобойные ракетыГазета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила накануне, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ATACMS.Франция и Великобритания также якобы дали такое же разрешение Украине на дальнобойные Storm Shadow и SCALP EG, утверждало издание Figaro. Позднее оно удалило информацию об этом из статьи на своем сайте.Владимир Зеленский на этом фоне заявил, что удары наносят не словами и "такие вещи не анонсируют", а "ракеты скажут сами за себя".Впрочем, Белый дом до сих пор напрямую не подтвердил, что предоставил такое разрешение.Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, в свою очередь, заявил, что Берлин заранее оповестили о решении США, но это не изменит решения канцлера Олафа Шольца о непоставке ракет Taurus Киеву.Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж все еще рассматривает возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Теряют западные БМПВ отдельной сводке Минобороны по обстановке в курском приграничье говорится о поражении формирований девяти украинских бригад в районах семи населенных пунктов.Авиация и артиллерия атаковали живую силу и технику противника в районах 14 населенных пунктов Курской области и двух — в Сумской области.За сутки ВСУ потеряли 420 военнослужащих, две БМП Bradley, одну Marder, четыре бронемашины, самоходку PzH-2000, САУ "Акация", орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.Кроме того, 24 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении их потери превысили 33670 военнослужащих.Техника НАТО здесь давноПредставительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Дрон атаковал маршрутное такси, пострадали шесть человек.Экс-сотрудник СБУ Александр Мазур рассказал РИА Новости, что НАТО поставляла вооружения на Украину с 2014 года. Машины поставлялись через Яворовский и Львовский полигоны, откуда через пару месяцев после учений направлялись в так называемую "зону АТО", а на полигоны в это время привозили новую.Украинские операторы беспилотников не всегда могут обнаружить военные цели под Горловкой, когда такое происходит, они атакуют гражданские объекты, рассказал РИА Новости военнослужащий расчета ЗРК "Стрела" 23-го зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки "Юг" с позывным "Тим".Катастрофически не хватаетУкраинские СМИ в сообщали о взрывах в Сумах, в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также в Одессе.Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар пришелся по гостинице-общежитию в Одессе, где проживали украинские военнослужащие.Катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить стала основной проблемой для ВСУ, заявил в интервью агентству РБК-Украина заместитель командующего украинскими ракетными войсками и артиллерией Сергей Мусиенко.
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справки, россия, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, рбк (медиагруппа), в мире
Специальная военная операция на Украине, Справки, Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, НАТО, РБК (медиагруппа), В мире
МОСКВА. 18 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны.
Кроме того, в российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника и отразили 17 контратак. Украинские войска при этом потеряли до 1,9 тысячи военнослужащих, два танка, три бронемашины и три бронетранспортера, в том числе один М113.
- ВСУ лишились двух гаубиц М-777 и одной М198, двух самоходок Krab, двух "Гвоздик", одной "Акации" и одной "Богданы", шести орудий Д-20, гаубицы "Мста-Б", трех орудий М119, четырех гаубиц Д-30 и двух противотанковых пушек "Рапира";
- В списке потерь украинской армии также оказались пусковая установка РСЗО HIMARS, десять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и девять полевых складов с боеприпасами;
- Авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, местам подготовки операторов и складам хранения беспилотников;
- ПВО сбила четыре управляемые авиабомбы Hammer , четыре снаряда РСЗО HIMARS и 106 беспилотников самолетного типа.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила накануне, что президент США
Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ATACMS.
Франция
и Великобритания
также якобы дали такое же разрешение Украине на дальнобойные Storm Shadow и SCALP EG, утверждало издание Figaro. Позднее оно удалило информацию об этом из статьи на своем сайте.
Владимир Зеленский
на этом фоне заявил, что удары наносят не словами и "такие вещи не анонсируют", а "ракеты скажут сами за себя".
Впрочем, Белый дом до сих пор напрямую не подтвердил, что предоставил такое разрешение.
Официальный представитель правительства Германии
Вольфганг Бюхнер, в свою очередь, заявил, что Берлин
заранее оповестили о решении США, но это не изменит решения канцлера Олафа Шольца
о непоставке ракет Taurus Киеву.
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж
все еще рассматривает возможность разрешить Киеву
наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России.
В отдельной сводке Минобороны по обстановке в курском приграничье говорится о поражении формирований девяти украинских бригад в районах семи населенных пунктов.
Авиация и артиллерия атаковали живую силу и технику противника в районах 14 населенных пунктов Курской области и двух — в Сумской области.
За сутки ВСУ потеряли 420 военнослужащих, две БМП Bradley, одну Marder, четыре бронемашины, самоходку PzH-2000, САУ "Акация", орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.
Кроме того, 24 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении их потери превысили 33670 военнослужащих.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Дрон атаковал маршрутное такси, пострадали шесть человек.
Экс-сотрудник СБУ Александр Мазур рассказал РИА Новости, что НАТО
поставляла вооружения на Украину
с 2014 года. Машины поставлялись через Яворовский и Львовский полигоны, откуда через пару месяцев после учений направлялись в так называемую "зону АТО", а на полигоны в это время привозили новую.
Украинские операторы беспилотников не всегда могут обнаружить военные цели под Горловкой
, когда такое происходит, они атакуют гражданские объекты, рассказал РИА Новости военнослужащий расчета ЗРК "Стрела" 23-го зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки "Юг" с позывным "Тим".
Катастрофически не хватает
Украинские СМИ в сообщали о взрывах в Сумах, в подконтрольном ВСУ Херсоне
, а также в Одессе
.
Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
, удар пришелся по гостинице-общежитию в Одессе, где проживали украинские военнослужащие.
Катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить стала основной проблемой для ВСУ, заявил в интервью агентству РБК
-Украина заместитель командующего украинскими ракетными войсками и артиллерией Сергей Мусиенко.