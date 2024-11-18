https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984415587.html

На Украине раскрыли, до чего довели ВСУ на передовой

На Украине раскрыли, до чего довели ВСУ на передовой - РИА Новости, 18.11.2024

На Украине раскрыли, до чего довели ВСУ на передовой

Украинские войска, отступающие из окруженных населенных пунктов, находятся после этого в отчаянии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:04

2024-11-18T16:04

2024-11-18T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

селидово

олег стариков

ян гагин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска, отступающие из окруженных населенных пунктов, находятся после этого в отчаянии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."Части, которые выходят (из окруженных городов. — Прим. ред.), у них боевой и моральный дух очень низкий", — отметил он.По словам эксперта, если ВСУ не покинут позиции, то попадут в окружение. При этом другие бригады, видя безвыходное положение тех формирований, также теряют желание продолжать боевые действия, пояснил полковник."Вот это приведет к серьезной обстановке на фронте", — резюмировал Стариков.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На позапрошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на прошлой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.Ранее в прошлую пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.

https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984410656.html

https://ria.ru/20241118/sholts-1984336048.html

украина

донбасс

селидово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, селидово, олег стариков, ян гагин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, вооруженные силы рф