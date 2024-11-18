https://ria.ru/20241118/sovfed-1984404544.html

В Совфеде напомнили о целях ядерной доктрины

В Совфеде напомнили о целях ядерной доктрины - РИА Новости, 18.11.2024

В Совфеде напомнили о целях ядерной доктрины

В ядерной доктрине России указано, что агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:01

2024-11-18T15:01

2024-11-18T15:01

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В ядерной доктрине России указано, что агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать как их совместное нападение, ответ на агрессию не останется без внимания, заявил РИА Новости первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-глава ВКС РФ Виктор Бондарев. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Воздержался бы от резких заявлений и, тем более - действий, в части ударов по странам НАТО, чтобы им же и не уподобляться. Устрашающая, но бестолковая риторика - не метод действий России", - сказал Бондарев. При этом от отметил, что действительно, последние действия коллективного Запада "сводятся к развязыванию глобального конфликта - третьей мировой войны". "В ядерной доктрине России достаточно четко прописано - агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. И ответ на такую агрессию, однозначно, не останется без внимания", - подчеркнул Бондарев. По словам законодателя, маниакальная уверенность Запада, и особенно США, что в такой войне можно выйти "сухим из воды" или с малыми потерями - очень большое заблуждение. Действия США в этом спектакле самоуничтожения – "особенное и основное", добавил политик. "Не стал бы сейчас разделять их раздуваемое противостояние между командами демократов и республиканцев, оно больше похоже на сговор "плохого и доброго полицейских" перед потенциальной жертвой - кем они нас ошибочно воспринимают и, считаю, направлено только на усыпление бдительности России. Напомню, Россия законодательно объявлена врагом для них и этим всё сказано", - отметил Бондарев. Сенатор подчеркнул, что "Россия внимательно следит за реальными действиями стран блока НАТО и способ реагирования на них оставляет за собой без каких-либо устрашающих заявлений". Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/ekspert-1984307436.html

https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html

https://ria.ru/20241118/berbok-1984372413.html

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россия, сша, украина, виктор бондарев, владимир путин, джо байден, нато, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии, в мире