https://ria.ru/20241118/sovbez-1984446844.html

Яковенко обвинил Байдена в подрыве работы Трампа

Яковенко обвинил Байдена в подрыве работы Трампа - РИА Новости, 18.11.2024

Яковенко обвинил Байдена в подрыве работы Трампа

Действующий президент США Джо Байден, давая согласие киевскому режиму наносить удары американскими ракетами вглубь России, подрывает будущую работу победившего... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:22

2024-11-18T18:22

2024-11-18T18:36

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден, давая согласие киевскому режиму наносить удары американскими ракетами вглубь России, подрывает будущую работу победившего на выборах Дональда Трампа, заявил РИА Новости член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro, однако позднее удалило информацию об этом из статьи на своём сайте. "Байден начинает активно подрывать Трампа, строя для него бобслейную трассу, из которой будет сложно выскочить на большой скорости... Всё идёт по сценарию аналогичных действий Барака Обамы и высылке в канун Нового года большой группы российских дипломатов из нашего посольства в Вашингтоне. Потом уже при Трампе нас уговаривали резко не реагировать. Мол, всё подправим. Однако ничего не произошло", - сказал Яковенко агентству. По его словам, тогда условия работы российских дипломатов продолжали деградировать, что выразилось, в том числе, в экспроприации дипломатической собственности России в США. "Полагаю, что Дональду Трампу следовало бы сделать заявление, которое нейтрализовало бы попытки нынешней американской администрации загнать Дональда Трампа и американский народ в тупик", - подчеркнул Яковенко. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряжённости. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин чётко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавлял он.

https://ria.ru/20241117/slutskiy-1984293369.html

https://ria.ru/20241118/tramp-1984311643.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, александр яковенко, нато