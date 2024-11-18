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Симоньян оценила разрешение США на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:34 18.11.2024 (обновлено: 07:06 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/simonyan-1984302883.html
Симоньян оценила разрешение США на удары вглубь России
Симоньян оценила разрешение США на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Симоньян оценила разрешение США на удары вглубь России
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян после публикаций о разрешении Украине наносить удары по России западным дальнобойным... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:34
2024-11-18T07:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
маргарита симоньян
джо байден
дальнобойные ракеты
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян после публикаций о разрешении Украине наносить удары по России западным дальнобойным оружием заявила в Telegram-канале, что не знает, для чего это нужно было делать. "Не знаю, зачем, но знаю, что зря", — написала Симоньян. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
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в мире, россия, украина, сша, маргарита симоньян, джо байден, дальнобойные ракеты
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Маргарита Симоньян, Джо Байден, дальнобойные ракеты
Симоньян оценила разрешение США на удары вглубь России

Симоньян: США зря разрешили Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь России

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян после публикаций о разрешении Украине наносить удары по России западным дальнобойным оружием заявила в Telegram-канале, что не знает, для чего это нужно было делать.
"Не знаю, зачем, но знаю, что зря", — написала Симоньян.
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Вчера, 00:37
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАМаргарита СимоньянДжо Байдендальнобойные ракеты
 
 
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