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"Вы серьезно?" В США предупредили Украину после решения Байдена по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 18.11.2024 (обновлено: 14:31 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/shrayver-1984305868.html
"Вы серьезно?" В США предупредили Украину после решения Байдена по ATACMS
"Вы серьезно?" В США предупредили Украину после решения Байдена по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
"Вы серьезно?" В США предупредили Украину после решения Байдена по ATACMS
Украина не имеет полноценной возможности использовать крылатые ракеты западных стран для нанесения ударов вглубь России, заявил американский военный эксперт... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T02:40
2024-11-18T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
нато
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина не имеет полноценной возможности использовать крылатые ракеты западных стран для нанесения ударов вглубь России, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X. "Какие пусковые платформы будут использоваться? У Украины нет воздушных сил. Такие удары могут наносить только бомбардировщики НАТО, управляемые пилотами НАТО. Это и есть план? Серьезно?" — написал эксперт.Подобным решением нынешняя администрация США пытается еще больше втянуть НАТО в конфликт на Украине. По словам президента России Владимира Путина, страны НАТО дискутируют не только насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, переходить ли в прямую конфронтацию с Россией в рамках украинского конфликта.Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден намеренно принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который прежде заявлял о желании ограничить поддержку Украины.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html
https://ria.ru/20241118/tusk-1984303152.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, джо байден, владимир путин, андрей клишас
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Джо Байден, Владимир Путин, Андрей Клишас
"Вы серьезно?" В США предупредили Украину после решения Байдена по ATACMS

Шрайвер: у Украины нет своих средств и сил для использования крылатых ракет

© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина не имеет полноценной возможности использовать крылатые ракеты западных стран для нанесения ударов вглубь России, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.
"Какие пусковые платформы будут использоваться? У Украины нет воздушных сил. Такие удары могут наносить только бомбардировщики НАТО, управляемые пилотами НАТО. Это и есть план? Серьезно?" — написал эксперт.
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Подобным решением нынешняя администрация США пытается еще больше втянуть НАТО в конфликт на Украине. По словам президента России Владимира Путина, страны НАТО дискутируют не только насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, переходить ли в прямую конфронтацию с Россией в рамках украинского конфликта.
Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден намеренно принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который прежде заявлял о желании ограничить поддержку Украины.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАНАТОДжо БайденВладимир ПутинАндрей Клишас
 
 
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