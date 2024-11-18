https://ria.ru/20241118/shrayver-1984305868.html

"Вы серьезно?" В США предупредили Украину после решения Байдена по ATACMS

"Вы серьезно?" В США предупредили Украину после решения Байдена по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024

"Вы серьезно?" В США предупредили Украину после решения Байдена по ATACMS

Украина не имеет полноценной возможности использовать крылатые ракеты западных стран для нанесения ударов вглубь России, заявил американский военный эксперт... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T02:40

2024-11-18T02:40

2024-11-18T14:31

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина не имеет полноценной возможности использовать крылатые ракеты западных стран для нанесения ударов вглубь России, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X. "Какие пусковые платформы будут использоваться? У Украины нет воздушных сил. Такие удары могут наносить только бомбардировщики НАТО, управляемые пилотами НАТО. Это и есть план? Серьезно?" — написал эксперт.Подобным решением нынешняя администрация США пытается еще больше втянуть НАТО в конфликт на Украине. По словам президента России Владимира Путина, страны НАТО дискутируют не только насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, переходить ли в прямую конфронтацию с Россией в рамках украинского конфликта.Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден намеренно принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который прежде заявлял о желании ограничить поддержку Украины.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.

https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html

https://ria.ru/20241118/tusk-1984303152.html

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в мире, украина, россия, сша, нато, джо байден, владимир путин, андрей клишас