https://ria.ru/20241118/sholts-1984482720.html
Шольц подчеркнул важность дальнейших переговоров с Путиным
Шольц подчеркнул важность дальнейших переговоров с Путиным - РИА Новости, 18.11.2024
Шольц подчеркнул важность дальнейших переговоров с Путиным
Переговоры с президентом России Владимиром Путиным были и остаются важным шагом для того, чтобы позиции Евросоюза по конфликту на Украине были донесены до... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T22:55
2024-11-18T22:55
2024-11-18T22:55
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным были и остаются важным шагом для того, чтобы позиции Евросоюза по конфликту на Украине были донесены до Москвы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро. "Мы должны действовать и говорить. Поэтому я хотел бы также сказать, что, на мой взгляд, это было и остается правильным - разговаривать сейчас с российским президентом", - сказал Шольц, его речь транслировалась телеканалом Phoenix. Европе необходимо транслировать Москве свои позиции, хоть в позициях и целях самого Путина после разговора с ним "ничего не изменилось", как утверждает политик. Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Как передавало агентство Рейтер, Зеленский просил канцлера ФРГ не звонить президенту РФ. Сам разговор вызвал волну критики против Шольца со стороны ряда немецких политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом.
https://ria.ru/20241117/sholts-1984262430.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, олаф шольц, большая двадцатка, германия
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, Большая двадцатка, Германия
Шольц подчеркнул важность дальнейших переговоров с Путиным
Шольц: переговоры с Путиным по Украине были и остаются важным шагом