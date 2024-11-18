https://ria.ru/20241118/sholts-1984358892.html

Эксперт допустил, что Шольц откажется поставлять Украине ракеты Taurus

Эксперт допустил, что Шольц откажется поставлять Украине ракеты Taurus - РИА Новости, 18.11.2024

Эксперт допустил, что Шольц откажется поставлять Украине ракеты Taurus

Канцлеру Германии Олафу Шольцу, дорабатывающему свой срок, нечего терять политически, за счёт чего он может отказаться поставлять дальнобойные крылатые ракеты... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:59

2024-11-18T11:59

2024-11-18T11:59

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МОСКВА, 18 Ноя - РИА Новости. Канцлеру Германии Олафу Шольцу, дорабатывающему свой срок, нечего терять политически, за счёт чего он может отказаться поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине для ударов вглубь РФ даже при одобрении США, Францией и Британией таких ударов их оружием, предположил в разговоре с РИА Новости экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет для ударов вглубь России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Впоследствии издание эту информацию удалило. "Ему (Шольцу - ред.) терять нечего, канцлером он больше не будет. Очень надеюсь, что он встанет за своим словом и не будет поставлять (ракеты Украине - ред.). Потому что никто не может заставить Германию это делать. То, что Соединённые Штаты заставили делать других, продиктовано желанием тех людей остаться у власти. У Шольца этого шанса уже нет", - считает Гердт. Политик считает, что эта ситуация - редкий случай в жизни Шольца, когда тот "может принять решение, не оглядываясь на кураторов, которые его так и так предали". Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984324184.html

https://ria.ru/20240316/primenenie-1933520700.html

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россия, украина, германия, олаф шольц, вальдемар гердт, джо байден, бундестаг германии, нато, в мире