https://ria.ru/20241118/shakhta-1984314901.html

Шахта "Таштагольская" в Кузбассе возобновила штатную работу

Шахта "Таштагольская" в Кузбассе возобновила штатную работу - РИА Новости, 18.11.2024

Шахта "Таштагольская" в Кузбассе возобновила штатную работу

Шахта "Таштагольская" в Кузбассе возобновила работу в штатном режиме после обрушения кровли, из-за которого погиб рабочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T06:19

2024-11-18T06:19

2024-11-18T06:19

происшествия

россия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 18 ноя – РИА Новости. Шахта "Таштагольская" в Кузбассе возобновила работу в штатном режиме после обрушения кровли, из-за которого погиб рабочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе угледобывающего предприятия. На шахте 16 ноября произошло обрушение кровли, под завалами находился один человек, его поисками занимались горноспасатели. СУСК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку, пояснив, что причиной обрушения стал горный удар. Деятельность предприятия была приостановлена на время спасательных работ. Позже стало известно об одном пострадавшем, ему оказана медпомощь. Позже МЧС России сообщило, что в шахте произошел повторный горный удар, из-за чего спасательные работы были приостановлены. Вскоре работы по поиску пропавшего горняка и разбору завалов были возобновлены. Затем появилась информация, что тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на шахте и поднято на поверхность. "Шахта возобновила работу в штатном режиме", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html

россия

кемеровская область

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происшествия, россия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)