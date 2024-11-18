https://ria.ru/20241118/scmp-1984316664.html

В Китае спасли собаку, которая два года приходила на могилу хозяйки

В Китае спасли собаку, которая два года приходила на могилу хозяйки - РИА Новости, 18.11.2024

В Китае спасли собаку, которая два года приходила на могилу хозяйки

Собака в Китае после смерти хозяйки на протяжении двух лет приходила на могилу покойной владелицы, пока ее не забрал сотрудник центра помощи бродячим собакам,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T06:53

2024-11-18T06:53

2024-11-18T10:56

в мире

китай

цзянси

домашние питомцы

собаки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984326010_0:323:936:850_1920x0_80_0_0_b7ed5d09e95f0950fb69f98a0e722392.jpg

ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Собака в Китае после смерти хозяйки на протяжении двух лет приходила на могилу покойной владелицы, пока ее не забрал сотрудник центра помощи бродячим собакам, пишет издание South China Morning Post. История о собаке из юго-восточной китайской провинции Цзянси, сохранившей верность хозяйке даже после ее смерти, вызвала большой интерес среди интернет-пользователей в Китае. По состоянию на 18 ноября, одно из видео, посвященное истории собаки, набрало более 205 тысяч лайков в соцсети Douyin (китайская версия приложения TikTok). Как пишет издание, ранее китайский видеоблогер и владелец центра помощи для бродячих собак узнал от жителей одной из деревень провинции о собаке, которая уже два года не покидает могилу бывшей хозяйки. На момент, когда блогер приехал за собакой, здоровье животного было подорвано. У собаки было серьезное кожное заболевание, одна из лап была повреждена. По словам местных жителей, ранее они пытались забрать собаку, но она всегда возвращалась на могилу. Однако блогеру удалось завоевать доверие животного и забрать его в свой центр, где собаке оказали необходимое лечение, после чего она осталась жить в центре вместе с другими спасенными собаками. Впоследствии блогер опубликовал видео с выздоровевшей и обросшей шерстью собакой, которой дали кличку "Чжунбао", что в переводе с китайского означает "верный малыш". Как рассказал блогер, он регулярно привозит Чжунбао проведать могилу своей бывшей хозяйки.

https://ria.ru/20241110/kinolog-1982888874.html

https://ria.ru/20241031/sobaka-1981205732.html

китай

цзянси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, цзянси, домашние питомцы, собаки