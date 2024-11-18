В Китае спасли собаку, которая два года приходила на могилу хозяйки
SCMP: собака в провинции Цзянси два года приходила на могилу хозяйки
© соцсетиЛечение собаки, которая после смерти хозяйки на протяжении двух лет приходила на ее могилу в Китае
© соцсети
Лечение собаки, которая после смерти хозяйки на протяжении двух лет приходила на ее могилу в Китае
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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Собака в Китае после смерти хозяйки на протяжении двух лет приходила на могилу покойной владелицы, пока ее не забрал сотрудник центра помощи бродячим собакам, пишет издание South China Morning Post.
История о собаке из юго-восточной китайской провинции Цзянси, сохранившей верность хозяйке даже после ее смерти, вызвала большой интерес среди интернет-пользователей в Китае. По состоянию на 18 ноября, одно из видео, посвященное истории собаки, набрало более 205 тысяч лайков в соцсети Douyin (китайская версия приложения TikTok).
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Как пишет издание, ранее китайский видеоблогер и владелец центра помощи для бродячих собак узнал от жителей одной из деревень провинции о собаке, которая уже два года не покидает могилу бывшей хозяйки. На момент, когда блогер приехал за собакой, здоровье животного было подорвано. У собаки было серьезное кожное заболевание, одна из лап была повреждена.
По словам местных жителей, ранее они пытались забрать собаку, но она всегда возвращалась на могилу. Однако блогеру удалось завоевать доверие животного и забрать его в свой центр, где собаке оказали необходимое лечение, после чего она осталась жить в центре вместе с другими спасенными собаками. Впоследствии блогер опубликовал видео с выздоровевшей и обросшей шерстью собакой, которой дали кличку "Чжунбао", что в переводе с китайского означает "верный малыш".
Как рассказал блогер, он регулярно привозит Чжунбао проведать могилу своей бывшей хозяйки.
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