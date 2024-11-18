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Экс-сотрудник СБУ рассказал, как ЦРУ работало в штаб-квартире ведомства - РИА Новости, 18.11.2024
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06:16 18.11.2024 (обновлено: 11:08 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/sbu-1984314738.html
Экс-сотрудник СБУ рассказал, как ЦРУ работало в штаб-квартире ведомства
Экс-сотрудник СБУ рассказал, как ЦРУ работало в штаб-квартире ведомства - РИА Новости, 18.11.2024
Экс-сотрудник СБУ рассказал, как ЦРУ работало в штаб-квартире ведомства
Сотрудники Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США работали в штаб-квартире Службы безопасности Украины, когда... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T06:16
2024-11-18T11:08
в мире
украина
служба безопасности украины
центральное разведывательное управление (цру)
агентство национальной безопасности сша
виктор ющенко
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ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Сотрудники Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США работали в штаб-квартире Службы безопасности Украины, когда страну возглавлял Виктор Ющенко, заявил РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур. "На председательском третьем этаже был выделен определенный кабинет, сидели реальные сотрудники спецслужб Америки — АНБ, ЦРУ и других ведомств. И имели доступ ко всему виду информации, которая поступала в центральный аппарат (СБУ. — Прим. ред.). То бишь фактически без просмотра этих людей эта информация дальше никуда не поступала. Ни в банк данных, ни в оперативные подразделения", — рассказал Мазур. По его словам, сотрудники западных спецслужб имели возможность не только контроля всей поступающей в центральный аппарат СБУ информации, но и ее редактирования по своему усмотрению. "Информация подавалась как первоисточник, поэтому эти люди имели доступ к первоисточнику. То бишь все, что хотели, фотографировали, все, что хотели, снимали. Могли по определенным моментам добавить то, что они считали нужным. Они могли это сделать, потому что без их, так сказать, фактической подписи никакая информация дальше никуда не уходила. Вся первоначальная информация проходила только через них. Это с 2005 года по 2010 год, когда был Ющенко у власти", — добавил он. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины, после чего переехал в ДНР. С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК России).
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984310993.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), агентство национальной безопасности сша, виктор ющенко
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности США, Виктор Ющенко
Экс-сотрудник СБУ рассказал, как ЦРУ работало в штаб-квартире ведомства

Экс-сотрудник СБУ Мазур: в здании службы был особый кабинет для ЦРУ и АНБ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Сотрудники Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США работали в штаб-квартире Службы безопасности Украины, когда страну возглавлял Виктор Ющенко, заявил РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур.
"На председательском третьем этаже был выделен определенный кабинет, сидели реальные сотрудники спецслужб Америки — АНБ, ЦРУ и других ведомств. И имели доступ ко всему виду информации, которая поступала в центральный аппарат (СБУ. — Прим. ред.). То бишь фактически без просмотра этих людей эта информация дальше никуда не поступала. Ни в банк данных, ни в оперативные подразделения", — рассказал Мазур.
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По его словам, сотрудники западных спецслужб имели возможность не только контроля всей поступающей в центральный аппарат СБУ информации, но и ее редактирования по своему усмотрению.
"Информация подавалась как первоисточник, поэтому эти люди имели доступ к первоисточнику. То бишь все, что хотели, фотографировали, все, что хотели, снимали. Могли по определенным моментам добавить то, что они считали нужным. Они могли это сделать, потому что без их, так сказать, фактической подписи никакая информация дальше никуда не уходила. Вся первоначальная информация проходила только через них. Это с 2005 года по 2010 год, когда был Ющенко у власти", — добавил он.
Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины, после чего переехал в ДНР.
С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК России).
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