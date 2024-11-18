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Бывший сотрудник СБУ раскрыл, когда Запад начал контролировать ведомство - РИА Новости, 18.11.2024
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04:53 18.11.2024 (обновлено: 04:54 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/sbu-1984311316.html
Бывший сотрудник СБУ раскрыл, когда Запад начал контролировать ведомство
Бывший сотрудник СБУ раскрыл, когда Запад начал контролировать ведомство - РИА Новости, 18.11.2024
Бывший сотрудник СБУ раскрыл, когда Запад начал контролировать ведомство
Служба безопасности Украины контролировалась спецслужбами Запада с 2005 года, когда к власти в стране пришел Виктор Ющенко, заявил РИА Новости экс-сотрудник СБУ РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:53
2024-11-18T04:54
в мире
украина
виктор ющенко
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины контролировалась спецслужбами Запада с 2005 года, когда к власти в стране пришел Виктор Ющенко, заявил РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур. "Начиная с 2005 года, с приходом к власти Ющенко. После чего была смена власти, когда первый раз (Виктор) Янукович стал президентом, законно. Ну, сделали третий тур, сделали его незаконным. Получилось так, что реально спецслужбы Украины начали контролировать спецслужбы западных стран", - сказал Мазур. Он отметил, что находит странным бездействие украинской службы безопасности при наличии информации о работе спецслужб других стран на Украине. "Те моменты, которые мне становились известными, вызывали, можно сказать, внутреннее противоречие. В том плане, что ты сотрудник СБУ, работаешь сотрудником спецслужбы и у тебя течет определенный вид информации... Но по непонятным причинам не происходили те моменты, которые должны были пресечь те язвы, которые уже начинали появляться на территории Украины", - добавил бывший инспектор центрального управления СБУ. С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ).
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984310993.html
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в мире, украина, виктор ющенко, служба безопасности украины
В мире, Украина, Виктор Ющенко, Служба безопасности Украины
Бывший сотрудник СБУ раскрыл, когда Запад начал контролировать ведомство

Экс-сотрудник Мазур: Запад начал контролировать СБУ с 2005 года

© Фото : СБУЗадержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ
Задержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : СБУ
Задержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины контролировалась спецслужбами Запада с 2005 года, когда к власти в стране пришел Виктор Ющенко, заявил РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур.
"Начиная с 2005 года, с приходом к власти Ющенко. После чего была смена власти, когда первый раз (Виктор) Янукович стал президентом, законно. Ну, сделали третий тур, сделали его незаконным. Получилось так, что реально спецслужбы Украины начали контролировать спецслужбы западных стран", - сказал Мазур.
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Он отметил, что находит странным бездействие украинской службы безопасности при наличии информации о работе спецслужб других стран на Украине.
"Те моменты, которые мне становились известными, вызывали, можно сказать, внутреннее противоречие. В том плане, что ты сотрудник СБУ, работаешь сотрудником спецслужбы и у тебя течет определенный вид информации... Но по непонятным причинам не происходили те моменты, которые должны были пресечь те язвы, которые уже начинали появляться на территории Украины", - добавил бывший инспектор центрального управления СБУ.
С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ).
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