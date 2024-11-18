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Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
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04:33 18.11.2024 (обновлено: 04:49 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/sbu-1984310530.html
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных на Украине
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных на Украине
Служба безопасности Украины и другие силовые структуры имеют свои пыточные, сообщил РИА Новости экс-сотрудник спецслужбы Александр Мазур. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:33
2024-11-18T04:49
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины и другие силовые структуры имеют свои пыточные, сообщил РИА Новости экс-сотрудник спецслужбы Александр Мазур. "Не секрет, что любая сторона может применять пытки для достижения своих целей. И не исключение не только СБУ, а, я думаю, и МВД и министерство обороны", - рассказал Мазур. С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ). Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, освобожденной ВС РФ в феврале, согласно предварительной информации, ранее находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
https://ria.ru/20241111/gornyak-1981913322.html
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в мире, служба безопасности украины, украина
В мире, Служба безопасности Украины, Украина
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных на Украине

Экс-сотрудник СБУ Мазур: силовики на Украине имеют свои пыточные

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины и другие силовые структуры имеют свои пыточные, сообщил РИА Новости экс-сотрудник спецслужбы Александр Мазур.
"Не секрет, что любая сторона может применять пытки для достижения своих целей. И не исключение не только СБУ, а, я думаю, и МВД и министерство обороны", - рассказал Мазур.
С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ).
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, освобожденной ВС РФ в феврале, согласно предварительной информации, ранее находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
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