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Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 18.11.2024
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок угрожает, что Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ, а Китай столкнется с... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:12
2024-11-18T14:12
2024-11-18T14:12
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок угрожает, что Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ, а Китай столкнется с последствиями за якобы поставки БПЛА в Россию, при этом Москва, Пекин и Тегеран неоднократно опровергали все подобные обвинения. В Брюсселе проходят советы министров иностранных дел и обороны Евросоюза. Перед встречей Бербок заявила, что поддержка РФ в рамках конфликта на Украине касается интересов безопасности Евросоюза. "Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия", - заявила она журналистам. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в октябре заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что Тегеран не передавал никакого оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований.
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в мире, россия, иран, китай, анналена бербок, мао нин, масуд пезешкиан
В мире, Россия, Иран, Китай, Анналена Бербок, Мао Нин, Масуд Пезешкиан
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией
Глава МИД ФРГ Бербок пригрозила санкциями Ирану и КНР за сотрудничество с РФ