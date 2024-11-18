https://ria.ru/20241118/sanktsii-1984394589.html

Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией

Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 18.11.2024

Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок угрожает, что Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ, а Китай столкнется с... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:12

2024-11-18T14:12

2024-11-18T14:12

в мире

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иран

китай

анналена бербок

мао нин

масуд пезешкиан

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок угрожает, что Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ, а Китай столкнется с последствиями за якобы поставки БПЛА в Россию, при этом Москва, Пекин и Тегеран неоднократно опровергали все подобные обвинения. В Брюсселе проходят советы министров иностранных дел и обороны Евросоюза. Перед встречей Бербок заявила, что поддержка РФ в рамках конфликта на Украине касается интересов безопасности Евросоюза. "Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия", - заявила она журналистам. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в октябре заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что Тегеран не передавал никакого оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований.

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россия

иран

китай

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в мире, россия, иран, китай, анналена бербок, мао нин, масуд пезешкиан