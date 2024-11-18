В Молдавии рассказали, кто помог Санду победить на выборах президента
Экс-премьер Тарлев: наблюдатели от ОБСЕ помогли Санду сохранить пост президента
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, председатель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что наблюдатели миссии ОБСЕ на выборах помогли Майе Санду сохранить пост президента.
"Считаю, что члены миссии ОБСЕ имели установку не допустить равных условий для всех кандидатов и обеспечить удержание у власти Санду. Поэтому у меня полностью изменилось отношение к так называемым наблюдателям от ОБСЕ", - заявил Тарлев журналистам.
Запад поделился источником вечной власти
5 ноября, 08:00
По его словам, он лично, также как и другие политсилы, сообщил наблюдателям о нарушениях со стороны властей в рамках предвыборной кампании. "Я надеялся, что они отразят это в своем отчете — у них были все доводы, чтобы признать выборы несвободными, но в их докладе мы увидели другое", - отметил экс-премьер.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
"Президент меньшинства". Запад получил нового лидера
6 ноября, 08:00