https://ria.ru/20241118/saldo-1984307620.html

Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС

Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС - РИА Новости, 18.11.2024

Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС

Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной в результате удара украинских войск, может занять несколько лет, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T03:12

2024-11-18T03:12

2024-11-18T03:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

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владимир сальдо

каховская гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной в результате удара украинских войск, может занять несколько лет, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Восстановление Каховской ГЭС — сложная задача. На её реализацию может потребоваться несколько лет. Электростанция получила колоссальные повреждения: практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие", - сказал Сальдо. По его словам, пока невозможно провести комплексное исследование дамбы для определения точных сроков восстановления и ориентировочных затрат, так как разрушенная Каховская ГЭС находится на линии боевого соприкосновения. "Восстанавливать Каховскую ГЭС, конечно же, нужно. Она позволит поднять экономику региона: реанимировать промышленный и сельскохозяйственный потенциал, обеспечить водоснабжением население северо-западных районов левобережной части Херсонской области и возобновить водоснабжение Крыма", - сказал губернатор Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240906/saldo-1970946055.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, каховская гэс, происшествия