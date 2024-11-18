Рейтинг@Mail.ru
Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:12 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/saldo-1984307620.html
Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС
Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС - РИА Новости, 18.11.2024
Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС
Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной в результате удара украинских войск, может занять несколько лет, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T03:12
2024-11-18T03:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
каховская гэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_61:0:3025:1667_1920x0_80_0_0_4e3cae796cc931704607dee2c5e2eac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной в результате удара украинских войск, может занять несколько лет, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Восстановление Каховской ГЭС — сложная задача. На её реализацию может потребоваться несколько лет. Электростанция получила колоссальные повреждения: практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие", - сказал Сальдо. По его словам, пока невозможно провести комплексное исследование дамбы для определения точных сроков восстановления и ориентировочных затрат, так как разрушенная Каховская ГЭС находится на линии боевого соприкосновения. "Восстанавливать Каховскую ГЭС, конечно же, нужно. Она позволит поднять экономику региона: реанимировать промышленный и сельскохозяйственный потенциал, обеспечить водоснабжением население северо-западных районов левобережной части Херсонской области и возобновить водоснабжение Крыма", - сказал губернатор Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240906/saldo-1970946055.html
https://ria.ru/20241113/vsu-1983446968.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_ea8b9421fa211afd23e5552d609c7e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, владимир сальдо, каховская гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Каховская ГЭС, Происшествия
Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС

Сальдо: восстановление Каховской ГЭС может занять несколько лет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной в результате удара украинских войск, может занять несколько лет, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Восстановление Каховской ГЭС — сложная задача. На её реализацию может потребоваться несколько лет. Электростанция получила колоссальные повреждения: практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие", - сказал Сальдо.
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото
6 сентября, 03:04
По его словам, пока невозможно провести комплексное исследование дамбы для определения точных сроков восстановления и ориентировочных затрат, так как разрушенная Каховская ГЭС находится на линии боевого соприкосновения.
"Восстанавливать Каховскую ГЭС, конечно же, нужно. Она позволит поднять экономику региона: реанимировать промышленный и сельскохозяйственный потенциал, обеспечить водоснабжением население северо-западных районов левобережной части Херсонской области и возобновить водоснабжение Крыма", - сказал губернатор
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Разрушенная дамба в подконтрольном ВСУ Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Немецкий журналист назвал виновных в подрыве дамбы в Курахово
13 ноября, 10:17
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоКаховская ГЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала