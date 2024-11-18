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Рютте обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО - РИА Новости, 18.11.2024
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16:44 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/ryutte-1984426527.html
Рютте обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО
Рютте обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО - РИА Новости, 18.11.2024
Рютте обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии обвинил РФ в якобы повторяющихся нарушениях воздушного пространства альянса... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:44
2024-11-18T16:44
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии обвинил РФ в якобы повторяющихся нарушениях воздушного пространства альянса ракетами и беспилотниками, однако никаких доказательств не привел. "Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге и продолжает это делать, учитывая важность надежных систем ПВО, которые остаются нашим приоритетом", - заявил генсек. Он добавил, что для альянса безопасность в черноморском регионе также является очень важной, а НАТО готова защищать всех своих союзников. В сентябре 2023 года министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, якобы аналогичных тем, что использует РФ. В НАТО сразу после инцидента заявляли, что не имеют подтверждений о каком-либо намеренном действии со стороны России. Как завили в МИД РФ заявили, у властей Румынии нет фактов, подтверждающих, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России. В ведомстве добавили, что рассматривают демарш Румынии как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что весьма вероятно что-то было. Ранее Рютте по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока в октябре этого года заявлял, что НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с РФ, нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения. Россия не раз указывала на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241116/obekt-1983957421.html
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россия, румыния, брюссель, марк рютте, нато, в мире
Россия, Румыния, Брюссель, Марк Рютте, НАТО, В мире
Рютте обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО

Рютте бездоказательно обвинил РФ в нарушении воздушного пространства НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии обвинил РФ в якобы повторяющихся нарушениях воздушного пространства альянса ракетами и беспилотниками, однако никаких доказательств не привел.
"Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге и продолжает это делать, учитывая важность надежных систем ПВО, которые остаются нашим приоритетом", - заявил генсек.
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Он добавил, что для альянса безопасность в черноморском регионе также является очень важной, а НАТО готова защищать всех своих союзников.
В сентябре 2023 года министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, якобы аналогичных тем, что использует РФ. В НАТО сразу после инцидента заявляли, что не имеют подтверждений о каком-либо намеренном действии со стороны России.
Как завили в МИД РФ заявили, у властей Румынии нет фактов, подтверждающих, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России. В ведомстве добавили, что рассматривают демарш Румынии как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что весьма вероятно что-то было.
Ранее Рютте по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока в октябре этого года заявлял, что НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с РФ, нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения.
Россия не раз указывала на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияРумынияБрюссельМарк РюттеНАТОВ мире
 
 
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