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Рютте обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО

Рютте обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО - РИА Новости, 18.11.2024

Рютте обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии обвинил РФ в якобы повторяющихся нарушениях воздушного пространства альянса... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:44

2024-11-18T16:44

2024-11-18T16:44

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии обвинил РФ в якобы повторяющихся нарушениях воздушного пространства альянса ракетами и беспилотниками, однако никаких доказательств не привел. "Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге и продолжает это делать, учитывая важность надежных систем ПВО, которые остаются нашим приоритетом", - заявил генсек. Он добавил, что для альянса безопасность в черноморском регионе также является очень важной, а НАТО готова защищать всех своих союзников. В сентябре 2023 года министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, якобы аналогичных тем, что использует РФ. В НАТО сразу после инцидента заявляли, что не имеют подтверждений о каком-либо намеренном действии со стороны России. Как завили в МИД РФ заявили, у властей Румынии нет фактов, подтверждающих, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России. В ведомстве добавили, что рассматривают демарш Румынии как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что весьма вероятно что-то было. Ранее Рютте по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока в октябре этого года заявлял, что НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с РФ, нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения. Россия не раз указывала на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241116/obekt-1983957421.html

https://ria.ru/20241112/nato-1983187356.html

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россия, румыния, брюссель, марк рютте, нато, в мире