https://ria.ru/20241118/rossija-1984443077.html

Командира ВСУ, приказавшего сбить самолет, внесли в список террористов

Командира ВСУ, приказавшего сбить самолет, внесли в список террористов - РИА Новости, 18.11.2024

Командира ВСУ, приказавшего сбить самолет, внесли в список террористов

Приказавшего сбить самолет над Кубанью украинского командира Николая Дзямана* внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:06

2024-11-18T18:06

2024-11-18T18:06

россия

украина

краснодарский край

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Приказавшего сбить самолет над Кубанью украинского командира Николая Дзямана* внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "46. Дзяман Николай Иванович*, 18.12.1977 года рождения", - говорится в перечне. Ранее в Telegram-канале СК РФ уточнялось, что командира зенитной ракетной бригады ВСУ, отдавшего приказ сбить российский военный самолет над Краснодарским краем, в результате чего погибли 10 членов экипажа, будут заочно судить в Ростове-на-Дону. О заочном аресте командира 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) ВСУ полковника Николая Дзямана* ведомство сообщало в июне. В релизе тогда отмечалось, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Дзяман*, зная, что самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над территорией РФ, отдал приказ на его уничтожение. Самолет упал в районе хутора Трудовая Армения на Кубани, погибли 10 членов экипажа. "Окончено расследование уголовного дела по обвинению (заочно) военнослужащего вооруженных сил Украины командира 138 зенитной ракетной бригады воздушного командования "Восток" полковника Николая Дзямана* в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В СК отмечают, что 23 февраля Дзяман*, находясь на позиции вверенного ему подразделения в Днепропетровской области Украины, "отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по хутору Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края". Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

https://ria.ru/20240424/prigovor-1942059330.html

https://ria.ru/20241118/terroristy-1984440176.html

https://ria.ru/20240617/sud-1953512417.html

россия

украина

краснодарский край

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россия, украина, краснодарский край, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф)