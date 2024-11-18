Командира ВСУ, приказавшего сбить самолет, внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов командира ВСУ Дзямана
Николай Дзяман*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Приказавшего сбить самолет над Кубанью украинского командира Николая Дзямана* внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"46. Дзяман Николай Иванович*, 18.12.1977 года рождения", - говорится в перечне.
Ранее в Telegram-канале СК РФ уточнялось, что командира зенитной ракетной бригады ВСУ, отдавшего приказ сбить российский военный самолет над Краснодарским краем, в результате чего погибли 10 членов экипажа, будут заочно судить в Ростове-на-Дону.
О заочном аресте командира 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) ВСУ полковника Николая Дзямана* ведомство сообщало в июне. В релизе тогда отмечалось, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Дзяман*, зная, что самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над территорией РФ, отдал приказ на его уничтожение. Самолет упал в районе хутора Трудовая Армения на Кубани, погибли 10 членов экипажа.
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"Окончено расследование уголовного дела по обвинению (заочно) военнослужащего вооруженных сил Украины командира 138 зенитной ракетной бригады воздушного командования "Восток" полковника Николая Дзямана* в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В СК отмечают, что 23 февраля Дзяман*, находясь на позиции вверенного ему подразделения в Днепропетровской области Украины, "отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по хутору Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края".
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*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ