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Росфинмониторинг внес в список террористов двух наемников из Грузии - РИА Новости, 18.11.2024
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18:03 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/rossija-1984442500.html
Росфинмониторинг внес в список террористов двух наемников из Грузии
Росфинмониторинг внес в список террористов двух наемников из Грузии - РИА Новости, 18.11.2024
Росфинмониторинг внес в список террористов двух наемников из Грузии
Двое наемников из Грузии Георгий Кесарели* и Ладо Гамсахурдия*, воюющие на стороне ВСУ, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:03
2024-11-18T18:03
в мире
россия
грузия
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое наемников из Грузии Георгий Кесарели* и Ладо Гамсахурдия*, воюющие на стороне ВСУ, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "36. Кесарели Георгий*, 03.08.1989 года рождения, посёлок городского типа Адигени Самцхе-Джавахети Грузии... 39. Гамсахурдия Ладо Тенгизович*, 25.03.1988 года рождения, город Гадаута Абхазской АССР", - говорится в перечне. Ранее РИА Новости в пресс-службе СК РФ сообщали, что против наемника из Грузии Георгия Кесарели* возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве жителей Курской области и других преступлениях. Следствием установлено, что Кесарели* долгое время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории РФ. Кроме того, он лично участвует в вооруженном конфликте в качестве наемника. Генеральная прокуратура РФ сообщала, что Гамсахурдию* будут заочно судить в ДНР. По версии следствия, в различные периоды времени с 2022 по 2024 годы Гамсахурдия* прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в "Грузинский национальный легион" в качестве наемника. Он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого обвиняемый принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Кроме того, в мае 2022 года он создал вооруженное формирование "Кавказский легион". Руководя подразделением, он также вербовал, обучал, осуществлял финансовое и иное материальное обеспечение иностранных граждан для их дальнейшего использования в боевых действиях в вооруженном конфликте. Размер полученного Гамсахурдией* вознаграждения эквивалентен более 2,2 миллиона рублей. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
https://ria.ru/20241004/sk-1976381633.html
https://ria.ru/20241118/terroristy-1984440176.html
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в мире, россия, грузия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Грузия, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Росфинмониторинг внес в список террористов двух наемников из Грузии

Росфинмониторинг внес в список террористов наемников Кесарели и Гамсахурдию

© Фото : соцсетиЛадо Гамсахурдия* и Георгий Кесарели*
Ладо Гамсахурдия* и Георгий Кесарели* - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : соцсети
Ладо Гамсахурдия* и Георгий Кесарели*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое наемников из Грузии Георгий Кесарели* и Ладо Гамсахурдия*, воюющие на стороне ВСУ, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"36. Кесарели Георгий*, 03.08.1989 года рождения, посёлок городского типа Адигени Самцхе-Джавахети Грузии... 39. Гамсахурдия Ладо Тенгизович*, 25.03.1988 года рождения, город Гадаута Абхазской АССР", - говорится в перечне.
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Против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском
4 октября, 14:43
Ранее РИА Новости в пресс-службе СК РФ сообщали, что против наемника из Грузии Георгия Кесарели* возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве жителей Курской области и других преступлениях.
Следствием установлено, что Кесарели* долгое время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории РФ. Кроме того, он лично участвует в вооруженном конфликте в качестве наемника.
Генеральная прокуратура РФ сообщала, что Гамсахурдию* будут заочно судить в ДНР. По версии следствия, в различные периоды времени с 2022 по 2024 годы Гамсахурдия* прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в "Грузинский национальный легион" в качестве наемника. Он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого обвиняемый принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.
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Двух боевиков ВСУ внесли в список террористов
Вчера, 17:53
Кроме того, в мае 2022 года он создал вооруженное формирование "Кавказский легион". Руководя подразделением, он также вербовал, обучал, осуществлял финансовое и иное материальное обеспечение иностранных граждан для их дальнейшего использования в боевых действиях в вооруженном конфликте.
Размер полученного Гамсахурдией* вознаграждения эквивалентен более 2,2 миллиона рублей.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело
8 ноября, 13:15
 
В миреРоссияГрузияУкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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