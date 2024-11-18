https://ria.ru/20241118/rossija-1984442500.html

Росфинмониторинг внес в список террористов двух наемников из Грузии

Росфинмониторинг внес в список террористов двух наемников из Грузии - РИА Новости, 18.11.2024

Росфинмониторинг внес в список террористов двух наемников из Грузии

Двое наемников из Грузии Георгий Кесарели* и Ладо Гамсахурдия*, воюющие на стороне ВСУ, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:03

2024-11-18T18:03

2024-11-18T18:03

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое наемников из Грузии Георгий Кесарели* и Ладо Гамсахурдия*, воюющие на стороне ВСУ, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "36. Кесарели Георгий*, 03.08.1989 года рождения, посёлок городского типа Адигени Самцхе-Джавахети Грузии... 39. Гамсахурдия Ладо Тенгизович*, 25.03.1988 года рождения, город Гадаута Абхазской АССР", - говорится в перечне. Ранее РИА Новости в пресс-службе СК РФ сообщали, что против наемника из Грузии Георгия Кесарели* возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве жителей Курской области и других преступлениях. Следствием установлено, что Кесарели* долгое время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории РФ. Кроме того, он лично участвует в вооруженном конфликте в качестве наемника. Генеральная прокуратура РФ сообщала, что Гамсахурдию* будут заочно судить в ДНР. По версии следствия, в различные периоды времени с 2022 по 2024 годы Гамсахурдия* прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в "Грузинский национальный легион" в качестве наемника. Он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого обвиняемый принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Кроме того, в мае 2022 года он создал вооруженное формирование "Кавказский легион". Руководя подразделением, он также вербовал, обучал, осуществлял финансовое и иное материальное обеспечение иностранных граждан для их дальнейшего использования в боевых действиях в вооруженном конфликте. Размер полученного Гамсахурдией* вознаграждения эквивалентен более 2,2 миллиона рублей. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

https://ria.ru/20241004/sk-1976381633.html

https://ria.ru/20241118/terroristy-1984440176.html

https://ria.ru/20241108/naemnik-1982641326.html

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в мире, россия, грузия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)