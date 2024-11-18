https://ria.ru/20241118/rosfinmonitoring-1984434060.html
Двух наемников из США внесли в список террористов и экстремистов
Двух наемников из США внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 18.11.2024
Двух наемников из США внесли в список террористов и экстремистов
Воющие за ВСУ американские наемники Деррик Бейлс* и Дэниел Бернард Ребар* включены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:25
2024-11-18T17:25
2024-11-18T17:50
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сша
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Воющие за ВСУ американские наемники Деррик Бейлс* и Дэниел Бернард Ребар* включены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Ребар Дэниел Бернард*, штат Мичиган, США… Бейлс Деррик*, США", - сообщается в перечне.Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении наемника из США Деррика Бейлса*, который заочно обвиняется в совершении теракта на территории Курской области, наемничестве в составе ЧВК "Форвард обсервейшен групп", воюющей на стороне Украины, и убийстве.Кроме того, по данным СК РФ, суд заочно арестовал наемника из США Дэниела Бернарда Ребара*, который с ВСУ вторгся в Курскую область.* Лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20241112/sinchenko-1983355576.html
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), курская область, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух наемников из США внесли в список террористов и экстремистов
Наемников из США Деррика Бейлса* и Дэниела Ребара* внесли в список террористов