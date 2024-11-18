https://ria.ru/20241118/rosfinmonitoring-1984434060.html

Двух наемников из США внесли в список террористов и экстремистов

Двух наемников из США внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 18.11.2024

Двух наемников из США внесли в список террористов и экстремистов

Воющие за ВСУ американские наемники Деррик Бейлс* и Дэниел Бернард Ребар* включены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:25

2024-11-18T17:25

2024-11-18T17:50

в мире

россия

сша

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984434532_0:0:1496:842_1920x0_80_0_0_24105a1d624a05cbcd19a95be148fc89.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Воющие за ВСУ американские наемники Деррик Бейлс* и Дэниел Бернард Ребар* включены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Ребар Дэниел Бернард*, штат Мичиган, США… Бейлс Деррик*, США", - сообщается в перечне.Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении наемника из США Деррика Бейлса*, который заочно обвиняется в совершении теракта на территории Курской области, наемничестве в составе ЧВК "Форвард обсервейшен групп", воюющей на стороне Украины, и убийстве.Кроме того, по данным СК РФ, суд заочно арестовал наемника из США Дэниела Бернарда Ребара*, который с ВСУ вторгся в Курскую область.* Лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20241112/sinchenko-1983355576.html

россия

сша

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), курская область, следственный комитет россии (ск рф)