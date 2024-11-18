https://ria.ru/20241118/rosatom-1984472234.html

"Росатом" сделал крупный шаг в "озеленении" атомной энергетики

"Росатом" сделал крупный шаг в "озеленении" атомной энергетики - РИА Новости, 18.11.2024

"Росатом" сделал крупный шаг в "озеленении" атомной энергетики

Российская атомная отрасль сделала крупный шаг в освоении технологий зеленой атомной энергетики - на площадке предприятия "Росатома" "Горно-химический комбинат" РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T20:38

2024-11-18T20:38

2024-11-18T20:39

железногорск

красноярский край

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

энергетика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российская атомная отрасль сделала крупный шаг в освоении технологий зеленой атомной энергетики - на площадке предприятия "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК) в Железногорске (Красноярский край) завершено строительство второго пускового комплекса опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в промышленном масштабе с использованием технологий, уменьшающих количество образующихся твердых радиоактивных отходов на несколько порядков, что важно с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики. "Завершено строительство второго пускового комплекса опытно-демонстрационного центра для отработки технологий замыкания ядерного топливного цикла. Наращивание темпов переработки ОЯТ позволит эффективней решать экологические задачи атомной отрасли", - говорится в сообщении "Росатома". Переработка ОЯТ и выделение из него ценных ядерных материалов, прежде всего плутония, - это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. На данный момент в России работает один промышленный комплекс РТ-1 по радиохимической переработке ОЯТ. Он расположен на площадке предприятия "Росатома" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область). "На сегодня опытно-демонстрационный центр - единственная в мире масштабная и универсальная площадка для совершенствования технологий, позволяющих превращать отработавшее ядерное топливо в новый ресурс. Первый пусковой комплекс был построен в 2015 году. Дальнейшее развитие производства - вторая очередь - позволит перерабатывать ОЯТ в промышленном масштабе. Это в перспективе даст возможность прекратить накопление и минимизировать захоронение радиоактивных отходов, а также приблизит переход на энерготехнологии четвертого поколения, которые сделают атомную энергетику по сути "возобновляемой", - отметил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов "Росатома" Василий Тинин, слова которого приведены в сообщении. "В ближайшие годы благодаря своей технологической универсальности опытно-демонстрационный центр ГХК станет центральной площадкой для отработки технологий, в результате будут получены необходимые исходные данные для проектирования крупномасштабного радиохимического завода. Отличительной чертой новой технологии переработки ОЯТ является отсутствие сброса жидких радиоактивных отходов в окружающую среду и сокращение на несколько порядков количества образующихся твердых радиоактивных отходов", - в свою очередь отметил генеральный директор ГХК Дмитрий Колупаев. В 2018 году на мощностях первого пускового комплекса опытно-демонстрационного центра была успешно переработана первая отработавшая топливная сборка реактора ВВЭР-1000 российских АЭС. Тем самым удалось полностью подтвердить работоспособность уникальных зеленых методов, не создающих рисков для окружающей среды. Ключевой задачей эксплуатации второго пускового комплекса ОДЦ, кроме переработки отработавшего ядерного топлива, станет получение исходных данных и проверка уникального оборудования для проектирования завода большой мощности по переработке ОЯТ (завод РТ-2). Церемония пуска ОДЦ-2 запланирована на 2025 год. ОДЦ послужит основой для создания на базе комбината крупномасштабного завода РТ-2 по переработке ОЯТ. Планируется, что, помимо топливных сборок реакторов ВВЭР-1000, предприятие сможет перерабатывать топливо и других реакторов, в том числе на быстрых нейтронах. Федеральная ядерная организация ФГУП "Горно-химический комбинат" - уникальное атомное производство, не имеющее аналогов в отечественной и мировой практике, громадный подземный промышленный комплекс, размещенный в скальных породах на берегу Енисея, в 50 километрах ниже Красноярска.

https://ria.ru/20240822/rosatom-1967685428.html

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978125712.html

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978072862.html

железногорск

красноярский край

россия

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железногорск , красноярский край, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергетика