Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области
Рогов: российские войска продвинулись к Малой Токмачке на Ореховском направлении
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"На Ореховском направлении наши ребята продвинулись на запад и северо-запад от Новопокровки в сторону Малой Токмачки, отбросив врага и улучшив свои позиции", — сказал он.
Малая Токмачка — ближайший пригород города Орехова, одного из главных логистических пунктов по снабжению ВСУ на Запорожском направлении.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.