https://ria.ru/20241118/rogov-1984314596.html

Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области

Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 18.11.2024

Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области

Российские войска улучшили позиции на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T06:13

2024-11-18T06:13

2024-11-18T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На Ореховском направлении наши ребята продвинулись на запад и северо-запад от Новопокровки в сторону Малой Токмачки, отбросив врага и улучшив свои позиции", — сказал он.Малая Токмачка — ближайший пригород города Орехова, одного из главных логистических пунктов по снабжению ВСУ на Запорожском направлении. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241118/atacms-1984312698.html

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в мире, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, сво