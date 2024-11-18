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Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:13 18.11.2024 (обновлено: 09:25 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/rogov-1984314596.html
Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области
Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 18.11.2024
Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области
Российские войска улучшили позиции на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T06:13
2024-11-18T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. &quot;На Ореховском направлении наши ребята продвинулись на запад и северо-запад от Новопокровки в сторону Малой Токмачки, отбросив врага и улучшив свои позиции&quot;, — сказал он.Малая Токмачка — ближайший пригород города Орехова, одного из главных логистических пунктов по снабжению ВСУ на Запорожском направлении. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, СВО
Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области

Рогов: российские войска продвинулись к Малой Токмачке на Ореховском направлении

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«

"На Ореховском направлении наши ребята продвинулись на запад и северо-запад от Новопокровки в сторону Малой Токмачки, отбросив врага и улучшив свои позиции", — сказал он.

Малая Токмачка — ближайший пригород города Орехова, одного из главных логистических пунктов по снабжению ВСУ на Запорожском направлении.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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