Правительство ФРГ знало о разрешении США Киеву бить ракетами вглубь России
Кабмин ФРГ: одобрение ударов вглубь РФ не повлияет на решение о поставках Taurus
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Берлин был оповещен заранее о решении США разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по позициям в РФ, это не изменит решения канцлера Германии Олафа Шольца о непоставке ракет Taurus, заявил официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
"Правительство Германии было оповещено заранее. Это не будет иметь последствий для решения канцлера Германии (не поставлять Киеву ракеты Taurus)", - заявил он журналистам на брифинге кабмина ФРГ.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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