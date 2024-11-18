https://ria.ru/20241118/rakety-1984385684.html

Правительство ФРГ знало о разрешении США Киеву бить ракетами вглубь России

Правительство ФРГ знало о разрешении США Киеву бить ракетами вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

Правительство ФРГ знало о разрешении США Киеву бить ракетами вглубь России

Берлин был оповещен заранее о решении США разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по позициям в РФ, это не изменит решения канцлера Германии Олафа Шольца о РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:50

2024-11-18T13:50

2024-11-18T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

германия

сша

олаф шольц

джо байден

нато

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Берлин был оповещен заранее о решении США разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по позициям в РФ, это не изменит решения канцлера Германии Олафа Шольца о непоставке ракет Taurus, заявил официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер."Правительство Германии было оповещено заранее. Это не будет иметь последствий для решения канцлера Германии (не поставлять Киеву ракеты Taurus)", - заявил он журналистам на брифинге кабмина ФРГ.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

германия

сша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, сша, олаф шольц, джо байден, нато, россия, киев