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ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над Брянской и Курской областями
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над Брянской и Курской областями - РИА Новости, 18.11.2024
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над Брянской и Курской областями
Дежурные средства российской ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:55
2024-11-18T20:55
2024-11-18T21:02
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
брянская область
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России."Восемнадцатого ноября т.г. в период с 19.40 до 20.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Курской", - говорится в сообщении.
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безопасность, курская область, брянская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над Брянской и Курской областями
Минобороны: ПВО сбила восемь БПЛА ВСУ над Брянской и один над Курской областями