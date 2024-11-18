https://ria.ru/20241118/pvo-1984473817.html

ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над Брянской и Курской областями

ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над Брянской и Курской областями - РИА Новости, 18.11.2024

ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над Брянской и Курской областями

Дежурные средства российской ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T20:55

2024-11-18T20:55

2024-11-18T21:02

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

брянская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России."Восемнадцатого ноября т.г. в период с 19.40 до 20.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Курской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241117/bars-1984265851.html

курская область

брянская область

россия

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безопасность, курская область, брянская область, россия, вооруженные силы украины