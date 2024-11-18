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ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Брянской областями
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Брянской областями - РИА Новости, 18.11.2024
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Брянской областями
Российские средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:11
2024-11-18T20:11
2024-11-18T20:21
брянская область
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белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России."Восемнадцатого ноября текущего года в период с 19.10 по 19.25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и два – над территорией Брянской", - говорится в сообщении.
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брянская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Брянской областями
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской и два над Брянской областями