https://ria.ru/20241118/pvo-1984317748.html

Средства ПВО за ночь уничтожили 59 БПЛА над пятью регионами России

Средства ПВО за ночь уничтожили 59 БПЛА над пятью регионами России - РИА Новости, 18.11.2024

Средства ПВО за ночь уничтожили 59 БПЛА над пятью регионами России

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T07:11

2024-11-18T07:11

2024-11-18T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

тульская область

брянская область

московская область (подмосковье)

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.В военном ведомстве уточнили, что два беспилотника сбили над Московской областью, 45 — над Брянской, шесть — над Курской и по три — над Белгородской и Тульской областями.В Московской области летевшие на столицу беспилотники уничтожили в Раменском и Павлово-Посадском городских округах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.В Брянской области также обошлось без пострадавших и разрушений, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241023/lyutyy-1979346765.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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тульская область

брянская область

московская область (подмосковье)

курская область

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безопасность, россия, тульская область, брянская область, московская область (подмосковье), курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники