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Путин примет с докладом губернатора Запорожской области - РИА Новости, 18.11.2024
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12:22 18.11.2024 (обновлено: 12:40 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/putin-1984363877.html
Путин примет с докладом губернатора Запорожской области
Путин примет с докладом губернатора Запорожской области - РИА Новости, 18.11.2024
Путин примет с докладом губернатора Запорожской области
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:22
2024-11-18T12:40
политика
россия
запорожская область
евгений балицкий
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. График без каких-то крупных публичных мероприятий, идет внутренняя работа, встречи, совещания. Из открытого сегодня будет на докладе у президента губернатор Запорожской области Евгений Балицкий", - сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря президента РФ, вопрос о развитии новых регионов России является приоритетным. "Это будет в публичной части рабочего графика главы государства, остальное все носит закрытый характер", - добавил он.
https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html
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политика, россия, запорожская область, евгений балицкий, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет с докладом губернатора Запорожской области

Песков: Путин в понедельник примет с докладом запорожского губернатора Балицкого

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Президент работает в Кремле. График без каких-то крупных публичных мероприятий, идет внутренняя работа, встречи, совещания. Из открытого сегодня будет на докладе у президента губернатор Запорожской области Евгений Балицкий", - сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря президента РФ, вопрос о развитии новых регионов России является приоритетным.
"Это будет в публичной части рабочего графика главы государства, остальное все носит закрытый характер", - добавил он.
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ПолитикаРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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