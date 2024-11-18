https://ria.ru/20241118/putin-1984363877.html

Путин примет с докладом губернатора Запорожской области

Путин примет с докладом губернатора Запорожской области - РИА Новости, 18.11.2024

Путин примет с докладом губернатора Запорожской области

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:22

2024-11-18T12:22

2024-11-18T12:40

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дмитрий песков

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. График без каких-то крупных публичных мероприятий, идет внутренняя работа, встречи, совещания. Из открытого сегодня будет на докладе у президента губернатор Запорожской области Евгений Балицкий", - сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря президента РФ, вопрос о развитии новых регионов России является приоритетным. "Это будет в публичной части рабочего графика главы государства, остальное все носит закрытый характер", - добавил он.

https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, запорожская область, евгений балицкий, дмитрий песков, владимир путин