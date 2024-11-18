Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил минимальную безработицу в Запорожской области - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/putin--1984428207.html
Путин отметил минимальную безработицу в Запорожской области
Путин отметил минимальную безработицу в Запорожской области - РИА Новости, 18.11.2024
Путин отметил минимальную безработицу в Запорожской области
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким отметил минимальный уровень безработицы в регионе. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:51
2024-11-18T16:51
запорожская область
россия
владимир путин
евгений балицкий
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984393065_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e34ad6d0557be028be1d3c6a5d7fcf05.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким отметил минимальный уровень безработицы в регионе. "Безработица у вас на минимальном уровне", - обратил внимание Путин. Балицкий со своей стороны подтвердил, что "людей не хватает". "Рабочих немножко не хватает, но это для нас не проблема, а задача", - добавил глава области. Президент в ходе встречи также отметил, что в Запорожской области "наблюдается устойчивый восстановительный рост сельского хозяйства и промышленности".
https://ria.ru/20240930/zaporozhe-1975414206.html
https://ria.ru/20241029/bezrabotitsa-1980745010.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984393065_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_48587de07a8bc5723493f9e67ceef519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий, экономика
Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Экономика
Путин отметил минимальную безработицу в Запорожской области

Путин в беседе с Балицким отметил минимальную безработицу в Запорожской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи
Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким отметил минимальный уровень безработицы в регионе.
"Безработица у вас на минимальном уровне", - обратил внимание Путин.
Площадь Единства в Бердянске - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Запорожской области изменилось качество жизни, заявил Балицкий
30 сентября, 07:21
Балицкий со своей стороны подтвердил, что "людей не хватает". "Рабочих немножко не хватает, но это для нас не проблема, а задача", - добавил глава области.
Президент в ходе встречи также отметил, что в Запорожской области "наблюдается устойчивый восстановительный рост сельского хозяйства и промышленности".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Путин рассказал о снижении уровня безработицы в России
29 октября, 16:49
 
Запорожская областьРоссияВладимир ПутинЕвгений БалицкийЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала