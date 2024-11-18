https://ria.ru/20241118/putin--1984428207.html

Путин отметил минимальную безработицу в Запорожской области

Путин отметил минимальную безработицу в Запорожской области - РИА Новости, 18.11.2024

Путин отметил минимальную безработицу в Запорожской области

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким отметил минимальный уровень безработицы в регионе. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:51

2024-11-18T16:51

2024-11-18T16:51

запорожская область

россия

владимир путин

евгений балицкий

экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким отметил минимальный уровень безработицы в регионе. "Безработица у вас на минимальном уровне", - обратил внимание Путин. Балицкий со своей стороны подтвердил, что "людей не хватает". "Рабочих немножко не хватает, но это для нас не проблема, а задача", - добавил глава области. Президент в ходе встречи также отметил, что в Запорожской области "наблюдается устойчивый восстановительный рост сельского хозяйства и промышленности".

https://ria.ru/20240930/zaporozhe-1975414206.html

https://ria.ru/20241029/bezrabotitsa-1980745010.html

запорожская область

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запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий, экономика