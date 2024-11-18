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Пушков предупредил Европу об опасности после решения Байдена по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 18.11.2024 (обновлено: 15:42 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/pushkov-1984409638.html
Пушков предупредил Европу об опасности после решения Байдена по ATACMS
Пушков предупредил Европу об опасности после решения Байдена по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
Пушков предупредил Европу об опасности после решения Байдена по ATACMS
Авантюра с разрешением Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ крайне опасна с точки зрения безопасности Европы, заявил глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:28
2024-11-18T15:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
алексей пушков
олаф шольц
в мире
джо байден
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Авантюра с разрешением Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ крайне опасна с точки зрения безопасности Европы, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Канцлер (ФРГ - ред.) Шольц явно не хочет втягиваться в крайне опасную с точки зрения безопасности Европы авантюру с ракетами большой дальности для Украины, каковы бы ни были ее конкретные контуры. Однако его противник - лидер ХДС Фридрих Мерц критикует за это Шольца. Он настроен на передачу немецких дальнобойных ракет "Таурус" Украине. Однако принять такое решение он сможет не раньше марта, после выборов, которые состоятся 23 февраля, а технически передать ракеты и подготовить их к использованию - не раньше лета 2025. Пока же Германия остается в стороне от этой крайне опасной затеи", - написал Пушков. Берлин был оповещен заранее о решении США разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по позициям в РФ, это не изменит решения канцлера Германии Олафа Шольца о непоставке ракет Taurus, заявил ранее официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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россия, украина, германия, алексей пушков, олаф шольц, в мире, джо байден, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Алексей Пушков, Олаф Шольц, В мире, Джо Байден, Фридрих Мерц
Пушков предупредил Европу об опасности после решения Байдена по ATACMS

Пушков: авантюра с ракетами для Украины крайне опасна для безопасности Европы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Авантюра с разрешением Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ крайне опасна с точки зрения безопасности Европы, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Канцлер (ФРГ - ред.) Шольц явно не хочет втягиваться в крайне опасную с точки зрения безопасности Европы авантюру с ракетами большой дальности для Украины, каковы бы ни были ее конкретные контуры. Однако его противник - лидер ХДС Фридрих Мерц критикует за это Шольца. Он настроен на передачу немецких дальнобойных ракет "Таурус" Украине. Однако принять такое решение он сможет не раньше марта, после выборов, которые состоятся 23 февраля, а технически передать ракеты и подготовить их к использованию - не раньше лета 2025. Пока же Германия остается в стороне от этой крайне опасной затеи", - написал Пушков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
Берлин был оповещен заранее о решении США разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по позициям в РФ, это не изменит решения канцлера Германии Олафа Шольца о непоставке ракет Taurus, заявил ранее официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГерманияАлексей ПушковОлаф ШольцВ миреДжо БайденФридрих Мерц
 
 
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