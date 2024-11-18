https://ria.ru/20241118/proverka-1984397058.html

Полиция проверяет информацию о пермяке, который скармливал котят змее

Полиция проверяет информацию о пермяке, который скармливал котят змее - РИА Новости, 18.11.2024

Полиция проверяет информацию о пермяке, который скармливал котят змее

Полиция проверяет информацию о том, что пермяк скармливает котят змее, снимая "охоту" на видео, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:23

2024-11-18T14:23

2024-11-18T14:35

происшествия

пермь

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что пермяк скармливает котят змее, снимая "охоту" на видео, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что пермяк скармливает двухнедельных котят домашней змее, снимая это на видео. Запись сопровождает ролик: в установленном в жилье террариуме рептилия, похожая на питона, охотится на маленького котика, потом резко хватает и душит его. "По данному факту сегодня в отдел полиции Пермского муниципального округа поступило заявление от местной жительницы. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20241118/konflikt-1984359157.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия