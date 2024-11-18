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Полиция проверяет информацию о пермяке, который скармливал котят змее - РИА Новости, 18.11.2024
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14:23 18.11.2024 (обновлено: 14:35 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/proverka-1984397058.html
Полиция проверяет информацию о пермяке, который скармливал котят змее
Полиция проверяет информацию о пермяке, который скармливал котят змее - РИА Новости, 18.11.2024
Полиция проверяет информацию о пермяке, который скармливал котят змее
Полиция проверяет информацию о том, что пермяк скармливает котят змее, снимая "охоту" на видео, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:23
2024-11-18T14:35
происшествия
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что пермяк скармливает котят змее, снимая "охоту" на видео, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что пермяк скармливает двухнедельных котят домашней змее, снимая это на видео. Запись сопровождает ролик: в установленном в жилье террариуме рептилия, похожая на питона, охотится на маленького котика, потом резко хватает и душит его. "По данному факту сегодня в отдел полиции Пермского муниципального округа поступило заявление от местной жительницы. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20241118/konflikt-1984359157.html
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
Полиция проверяет информацию о пермяке, который скармливал котят змее

МВД проверяет информацию о пермяке, который скармливает котят змее на видео

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что пермяк скармливает котят змее, снимая "охоту" на видео, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что пермяк скармливает двухнедельных котят домашней змее, снимая это на видео. Запись сопровождает ролик: в установленном в жилье террариуме рептилия, похожая на питона, охотится на маленького котика, потом резко хватает и душит его.
"По данному факту сегодня в отдел полиции Пермского муниципального округа поступило заявление от местной жительницы. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - рассказали в ведомстве.
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