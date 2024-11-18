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Программа по поддержке инициатив реализовала в Верхневолжье 311 проектов - РИА Новости, 18.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:53 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/programma-1984440041.html
Программа по поддержке инициатив реализовала в Верхневолжье 311 проектов
Программа по поддержке инициатив реализовала в Верхневолжье 311 проектов - РИА Новости, 18.11.2024
Программа по поддержке инициатив реализовала в Верхневолжье 311 проектов
В Тверской области полностью завершили 311 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:53
2024-11-18T17:53
тверская область
игорь руденя
тверская область
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Тверской области полностью завершили 311 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба правительства региона. Так, в городе Весьегонске была устроена малая спортивная площадка ГТО по улице Александровская. "Это одна из самых популярных программ на территории региона, она очень востребована жителями. Все муниципалитеты, которые участвуют в программе поддержки местных инициатив, должны четко осознавать свою ответственность", - сказал губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. В этом году по решению главы региона объем финансирования программы из областного бюджета увеличен почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, расширена типология проектов. Благодаря этому теперь есть возможность закупить по ППМИ газоиспользующее оборудование, воплотить инициативы в сфере образования, в том числе приобрести оборудование для учебных заведений. Также для реализации инициатив привлекаются средства муниципалитетов и местных жителей, софинансирование из внебюджетных источников. В общей сложности в 2024 году во всех 40 муниципальных образованиях Тверской области реализуется 337 проектов.
https://ria.ru/20241118/verkhnevolzhe-1984418858.html
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игорь руденя, тверская область, общество
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Общество

Программа по поддержке инициатив реализовала в Верхневолжье 311 проектов

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиПрограмма по поддержке инициатив реализовала в Верхневолжье 311 проектов
Программа по поддержке инициатив реализовала в Верхневолжье 311 проектов - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Программа по поддержке инициатив реализовала в Верхневолжье 311 проектов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Тверской области полностью завершили 311 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, в городе Весьегонске была устроена малая спортивная площадка ГТО по улице Александровская.
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"Это одна из самых популярных программ на территории региона, она очень востребована жителями. Все муниципалитеты, которые участвуют в программе поддержки местных инициатив, должны четко осознавать свою ответственность", - сказал губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.
В этом году по решению главы региона объем финансирования программы из областного бюджета увеличен почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, расширена типология проектов. Благодаря этому теперь есть возможность закупить по ППМИ газоиспользующее оборудование, воплотить инициативы в сфере образования, в том числе приобрести оборудование для учебных заведений.
Также для реализации инициатив привлекаются средства муниципалитетов и местных жителей, софинансирование из внебюджетных источников.
В общей сложности в 2024 году во всех 40 муниципальных образованиях Тверской области реализуется 337 проектов.
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