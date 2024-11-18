https://ria.ru/20241118/programma-1984440041.html

Программа по поддержке инициатив реализовала в Верхневолжье 311 проектов

Программа по поддержке инициатив реализовала в Верхневолжье 311 проектов - РИА Новости, 18.11.2024

Программа по поддержке инициатив реализовала в Верхневолжье 311 проектов

В Тверской области полностью завершили 311 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:53

2024-11-18T17:53

2024-11-18T17:53

тверская область

игорь руденя

тверская область

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Тверской области полностью завершили 311 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба правительства региона. Так, в городе Весьегонске была устроена малая спортивная площадка ГТО по улице Александровская. "Это одна из самых популярных программ на территории региона, она очень востребована жителями. Все муниципалитеты, которые участвуют в программе поддержки местных инициатив, должны четко осознавать свою ответственность", - сказал губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. В этом году по решению главы региона объем финансирования программы из областного бюджета увеличен почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, расширена типология проектов. Благодаря этому теперь есть возможность закупить по ППМИ газоиспользующее оборудование, воплотить инициативы в сфере образования, в том числе приобрести оборудование для учебных заведений. Также для реализации инициатив привлекаются средства муниципалитетов и местных жителей, софинансирование из внебюджетных источников. В общей сложности в 2024 году во всех 40 муниципальных образованиях Тверской области реализуется 337 проектов.

https://ria.ru/20241118/verkhnevolzhe-1984418858.html

https://ria.ru/20241114/tver-1983785742.html

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игорь руденя, тверская область, общество