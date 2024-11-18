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В Совфеде назвали причины для отказа в едином пособии семьям с детьми - РИА Новости, 18.11.2024
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02:29 18.11.2024 (обновлено: 02:40 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/posobie-1984306260.html
В Совфеде назвали причины для отказа в едином пособии семьям с детьми
В Совфеде назвали причины для отказа в едином пособии семьям с детьми - РИА Новости, 18.11.2024
В Совфеде назвали причины для отказа в едином пособии семьям с детьми
Причинами для отказа в ежемесячном пособии семьям с детьми до 17 лет могут стать указание неполных или недостоверных сведений, а также ситуации, когда выплата... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T02:29
2024-11-18T02:40
общество
ольга епифанова
совет федерации рф
детские пособия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Причинами для отказа в ежемесячном пособии семьям с детьми до 17 лет могут стать указание неполных или недостоверных сведений, а также ситуации, когда выплата уже оформлена на другого родителя, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "Надо сказать, что отказать в выплатах могут в тех случаях, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум, если в заявлении были сделаны ошибки или же указаны неполные или недостоверные сведения. Кроме того, причинами для отказа являются и такие ситуации, когда пособие уже оформил другой родитель или опекун, ребёнку исполнилось 17 лет или имущество семьи превышает допустимый по закону перечень", — сказала Епифанова. Сенатор пояснила, что заявление на получение единой выплаты можно подать онлайн через портал "Госуслуги", а также при личном визите в отделение Соцфонда или в МФЦ. Она напомнила, что на рассмотрение заявки может уйти до 35 рабочих дней. Ранее Епифанова рассказала РИА Новости, что для получения ежемесячных пособий семьям с детьми до 17 лет средний доход в семье на каждого её члена должен составлять не более регионального прожиточного минимума, имущество семьи должно быть в пределах утверждённого перечня, а у членов семьи от 18 лет должен быть подтверждённый доход или объективная причина его отсутствия. По ее словам, размер выплаты варьируется от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи.
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общество, ольга епифанова, совет федерации рф, детские пособия
Общество, Ольга Епифанова, Совет Федерации РФ, Детские пособия
В Совфеде назвали причины для отказа в едином пособии семьям с детьми

Сенатор Епифанова: неверные сведения могут привести к отказу в пособии на детей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Ольга Епифанова
Сенатор Ольга Епифанова - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Ольга Епифанова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Причинами для отказа в ежемесячном пособии семьям с детьми до 17 лет могут стать указание неполных или недостоверных сведений, а также ситуации, когда выплата уже оформлена на другого родителя, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"Надо сказать, что отказать в выплатах могут в тех случаях, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум, если в заявлении были сделаны ошибки или же указаны неполные или недостоверные сведения. Кроме того, причинами для отказа являются и такие ситуации, когда пособие уже оформил другой родитель или опекун, ребёнку исполнилось 17 лет или имущество семьи превышает допустимый по закону перечень", — сказала Епифанова.
Сенатор пояснила, что заявление на получение единой выплаты можно подать онлайн через портал "Госуслуги", а также при личном визите в отделение Соцфонда или в МФЦ. Она напомнила, что на рассмотрение заявки может уйти до 35 рабочих дней.
Ранее Епифанова рассказала РИА Новости, что для получения ежемесячных пособий семьям с детьми до 17 лет средний доход в семье на каждого её члена должен составлять не более регионального прожиточного минимума, имущество семьи должно быть в пределах утверждённого перечня, а у членов семьи от 18 лет должен быть подтверждённый доход или объективная причина его отсутствия. По ее словам, размер выплаты варьируется от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи.
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