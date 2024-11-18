https://ria.ru/20241118/polsha-1984408668.html

Минобороны Польши: США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России

Минобороны Польши: США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

Минобороны Польши: США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России

США опоздали с разрешением Украине применять свои ракеты для ударов по территории России, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:25

2024-11-18T15:25

2024-11-18T15:53

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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. США опоздали с разрешением Украине применять свои ракеты для ударов по территории России, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Отвечая на вопрос, "не запоздало ли руководство США со своим решением", польский министр заявил, что это "самый часто задаваемый сейчас вопрос". "Я не думаю, чтобы это было переломным моментом. Это имело бы намного более сильный эффект, если бы это решение было принято раньше", - добавил он. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, нато, в мире