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Польша боится возможного договора Германии и России, заявил Дуда - РИА Новости, 18.11.2024
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15:01 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/polsha-1984404201.html
Польша боится возможного договора Германии и России, заявил Дуда
Польша боится возможного договора Германии и России, заявил Дуда - РИА Новости, 18.11.2024
Польша боится возможного договора Германии и России, заявил Дуда
Польша боится, что Германия сможет договориться с Россией о возобновлении работы газопровода "Северный поток", заявил журналистам президент республики Анджей... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:01
2024-11-18T15:01
россия
германия
польша
анджей дуда
олаф шольц
владимир путин
генеральная прокуратура рф
северный поток
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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Польша боится, что Германия сможет договориться с Россией о возобновлении работы газопровода "Северный поток", заявил журналистам президент республики Анджей Дуда. Комментируя недавний телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, польский президент заявил: "Я сомневаюсь, что этот разговор был согласован с союзниками. Думаю, что это была самовольная акция канцлера Шольца. Вероятно, Германия ищет возможности договориться с Россией для того, чтобы вернуться к энергетическим контрактам с Россией, чтобы иметь возможность покупать в России энергетические ресурсы". "Что это значит для нас? Похоже, что попытка возвращения работоспособности газопровода "Северный поток", - добавил Дуда. Он подчеркнул, что Польша является давним противником такого решения. "Это действия, против которых мы протестовали на протяжении многих лет", - сказал он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984232510.html
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россия, германия, польша, анджей дуда, олаф шольц, владимир путин, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Германия, Польша, Анджей Дуда, Олаф Шольц, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Польша боится возможного договора Германии и России, заявил Дуда

Дуда: Польша боится, что Германия сможет договориться с РФ по "Северному потоку"

© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Польша боится, что Германия сможет договориться с Россией о возобновлении работы газопровода "Северный поток", заявил журналистам президент республики Анджей Дуда.
Комментируя недавний телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, польский президент заявил: "Я сомневаюсь, что этот разговор был согласован с союзниками. Думаю, что это была самовольная акция канцлера Шольца. Вероятно, Германия ищет возможности договориться с Россией для того, чтобы вернуться к энергетическим контрактам с Россией, чтобы иметь возможность покупать в России энергетические ресурсы".
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"Что это значит для нас? Похоже, что попытка возвращения работоспособности газопровода "Северный поток", - добавил Дуда.
Он подчеркнул, что Польша является давним противником такого решения. "Это действия, против которых мы протестовали на протяжении многих лет", - сказал он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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РоссияГерманияПольшаАнджей ДудаОлаф ШольцВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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