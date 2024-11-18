Польша боится возможного договора Германии и России, заявил Дуда
Дуда: Польша боится, что Германия сможет договориться с РФ по "Северному потоку"
© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Польша боится, что Германия сможет договориться с Россией о возобновлении работы газопровода "Северный поток", заявил журналистам президент республики Анджей Дуда.
Комментируя недавний телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, польский президент заявил: "Я сомневаюсь, что этот разговор был согласован с союзниками. Думаю, что это была самовольная акция канцлера Шольца. Вероятно, Германия ищет возможности договориться с Россией для того, чтобы вернуться к энергетическим контрактам с Россией, чтобы иметь возможность покупать в России энергетические ресурсы".
"Что это значит для нас? Похоже, что попытка возвращения работоспособности газопровода "Северный поток", - добавил Дуда.
Он подчеркнул, что Польша является давним противником такого решения. "Это действия, против которых мы протестовали на протяжении многих лет", - сказал он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Германия оказалась между Трампом и Украиной
12 ноября, 08:00