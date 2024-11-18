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Два десятка против батальона "Азова"*: неизвестный подвиг штурмовиков

Два десятка против батальона "Азова"*: неизвестный подвиг штурмовиков - РИА Новости, 18.11.2024

Два десятка против батальона "Азова"*: неизвестный подвиг штурмовиков

"Нам нужно было закрепиться и дождаться подхода основных сил", — рассказывает командир взвода с позывным Ногай. Его подразделение сыграло важную роль в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:00

2024-11-18T08:00

2024-11-18T08:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Давид Нармания. "Нам нужно было закрепиться и дождаться подхода основных сил", — рассказывает командир взвода с позывным Ногай. Его подразделение сыграло важную роль в освобождении Нелеповки, укрепившем фланги наступающей на Дзержинск группировки. О том, через что прошли Ногай и его бойцы, — в материале РИА Новости.Взять необходимоЕсли взглянуть на карту, то все сравнительно рядом — и Новгородское (Нью-Йорк), и Нелеповка, и Дзержинск (Торецк). Но на земле эти километры даются тяжелым трудом."Нью-Йорк находится в низине, у реки Кривой Торец, — объясняет командир батальона "Шторм" 9-й мотострелковой бригады 51-й армии Хан. — Бои здесь были тяжелые. А потом мы еще несколько недель выводили из поселка беженцев. Местность, удобная и для дронов, и для артиллерии противника, поэтому эвакуация — только ночью".Рисковать мирными жителями бойцы не могли, поэтому сосредоточились на их спасении. Но эти несколько недель дали ВСУ время, которое на фронте на вес золота: противник окопался, построил множество мощных блиндажей. По словам Хана, чтобы разобрать один такой, требовалось до десяти прямых попаданий из гаубиц. Некоторые замаскированные позиции попросту невозможно было рассмотреть с дронов-разведчиков.А село важное, освободить его нужно — чтобы лишить возможности ударить во фланг группировке, наступающей на Дзержинск, и бить по Новгородскому. К тому же в Нелеповке стояли "азовцы"*. Шанс добраться до них всегда усиливает азарт, признаются бойцы."Выдвигайтесь на рассвете"Группу Ногая — 21 человек — еще ночью забросили на север Новгородского на трех уазиках."Мы должны были первыми войти в Нелеповку, закрепиться и выявить огневые точки противника, — говорит он. — К рассвету ждали три БМП, чтобы двинуться дальше в село".Операция началась затемно — с артиллерийской подготовки. Работали и тяжелые калибры, и РСЗО.Подкатили БМП, и вскоре отряд оказался в самом центре села."Ехали быстро, поэтому проскочили", — уточняет Ногай.Помог и отвлекающий маневр. По приказу Хана бойцы на правом фланге открыли беспокоящий огонь. В результате прорыв вэсэушники прозевали.Однако штурмовики напоролись на пулеметное гнездо.Латинцу — водителю машины, в которой был Ногай, — пуля попала в руку, но он успел развернуть УАЗ своей стороной к противнику, чтобы бойцы высадились.Ногай также получил два пулевых ранения, однако остался в строю.Против нескольких сотенПриказал рассредоточиться по обе стороны дороги. Предстояло самое сложное: дождаться основных сил.В это время над ними развернулся настоящий воздушный бой. С разведывательного беспилотника засекли огневые позиции ВСУ, послали туда дроны-камикадзе. Вэсэушные тут же атаковали российский десант."Было сложно. Приходилось и отбиваться от БПЛА, и отстреливаться от противника", — вспоминает Ногай.На отряд, в котором было уже несколько раненых, наседали нескольких сотен "азовцев".Держали круговую оборону. Ногай попытался поменять позицию. Когда перебегал через дорогу, в него попало еще четыре пули: в спину, ключицу, ногу и грудь.Продолжать бой и командовать становилось все сложнее: раненых прибавилось, а боеприпасы заканчивались. Поступил приказ на эвакуацию."Благодаря группе Ногая мы успели подтянуть еще две более многочисленные группы, которые развили их успех. В тот же день подняли над Нелеповкой российский флаг", — говорит Хан.Но Ногай тогда об этом не знал. Бойцы, сами раненые, несколько километров несли командира на себе."Из-за пули в ноге я не мог идти. Повторял им: бросьте, уходите сами. Дотащили. Нас встретили смежники. Пережгутовали меня, оказали первую помощь. Мои ребята отправились дальше. Затем и смежники со мной", — объясняет Ногай.Путь занял несколько часов."В какой-то момент услышали жужжание камикадзе над нами. Я сказал солдатам, чтобы спрятались под деревьями, а меня оставили в поле. Вместе никак не успеть, — продолжает он. — Бойцы добежали до посадки, я же притворился мертвым в надежде, что оператор БПЛА не решится тратить на меня дрон. Тот жужжал совсем рядом. Старался не шевелиться. Чувствовал, как коптерщик размышляет, живой я или нет, направить в меня дрон или нет. Улетел. Я чуть-чуть прополз вперед на одной руке — второй не мог шевелить, мешала пуля в ключице. И тут еще один дрон. Они кружили надо мной минут 15".Но обошлось. Вероятно, с шестью ранениями Ногай выглядел убедительно. Солдаты, которые эвакуировали его, признаются: никогда не видели, чтобы кто-то выживал после такого. А он еще и шутил, пока тащили в тыл.Сейчас Ногай в госпитале. В октябре отмечал день рождения, бойцы прислали ему видео с поздравлениями.Говорят: "Поправляйся, ждем тебя здесь!"Он вернется, как только залечит раны.*"Азов" — террористическая организация, запрещена в России.

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Нармания Давид

россия, торецк, вооруженные силы украины, украина