https://ria.ru/20241118/pistorius-1984304911.html

Передача Украине Taurus не изменит ситуацию на поле боя, заявил Писториус

Передача Украине Taurus не изменит ситуацию на поле боя, заявил Писториус - РИА Новости, 18.11.2024

Передача Украине Taurus не изменит ситуацию на поле боя, заявил Писториус

Передача Германией крылатых ракет Taurus не сможет помочь Украине в зоне боевых действий, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ARD. РИА Новости, 18.11.2024

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2024-11-18T02:18

2024-11-18T02:18

специальная военная операция на украине

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борис писториус

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Передача Германией крылатых ракет Taurus не сможет помочь Украине в зоне боевых действий, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ARD."Taurus не изменили бы ситуацию", — отметил политик.По его мнению, существуют вещи, о которых нельзя публично говорить. Вместо обсуждения темы поставок крылатых ракет необходимо сконцентрироваться на долгосрочной помощи Украине.Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден намеренно принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который прежде заявлял о желании ограничить поддержку Украины.В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что канцлер Олаф Шольц не изменит своего решения не поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus

https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html

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в мире, украина, германия, борис писториус, олаф шольц, дальнобойные ракеты