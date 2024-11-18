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В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы - РИА Новости, 18.11.2024
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17:56 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/peterburg-1984440947.html
В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы
В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы - РИА Новости, 18.11.2024
В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы
Мужчина попытался задушить фельдшера в приемном покое больницы на Литейном проспекте Санкт-Петербурга, напавший доставлен в полицию, сообщает региональный главк РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:56
2024-11-18T17:56
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Мужчина попытался задушить фельдшера в приемном покое больницы на Литейном проспекте Санкт-Петербурга, напавший доставлен в полицию, сообщает региональный главк Росгвардии в своем Telegram-канале. "В ночь на 16 ноября два наряда вневедомственной охраны... незамедлительно прибыли по сигналу тревожной сигнализации в больницу на Литейном проспекте, где задержали гражданина, напавшего на медработницу в приемном покое – он схватил проходившую рядом 34-летнюю женщину-фельдшера за шею и стал душить", – информирует главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Как отмечается, фельдшер, теряя создание, упала на пол и ударилась головой. У нее диагностировали, в частности, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сотрудники Росгвардии доставили нападавшего в полицию.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы

В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы

© Росгвардия Петербурга/TelegramМужчина, пытавшийся задушить фельдшера в приемном покое больницы на Литейном проспекте Санкт-Петербурга
Мужчина, пытавшийся задушить фельдшера в приемном покое больницы на Литейном проспекте Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Росгвардия Петербурга/Telegram
Мужчина, пытавшийся задушить фельдшера в приемном покое больницы на Литейном проспекте Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Мужчина попытался задушить фельдшера в приемном покое больницы на Литейном проспекте Санкт-Петербурга, напавший доставлен в полицию, сообщает региональный главк Росгвардии в своем Telegram-канале.
"В ночь на 16 ноября два наряда вневедомственной охраны... незамедлительно прибыли по сигналу тревожной сигнализации в больницу на Литейном проспекте, где задержали гражданина, напавшего на медработницу в приемном покое – он схватил проходившую рядом 34-летнюю женщину-фельдшера за шею и стал душить", – информирует главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Как отмечается, фельдшер, теряя создание, упала на пол и ударилась головой. У нее диагностировали, в частности, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Сотрудники Росгвардии доставили нападавшего в полицию.
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