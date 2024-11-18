https://ria.ru/20241118/peterburg-1984440947.html

В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы

В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы - РИА Новости, 18.11.2024

В Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приемном покое больницы

Мужчина попытался задушить фельдшера в приемном покое больницы на Литейном проспекте Санкт-Петербурга, напавший доставлен в полицию, сообщает региональный главк РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:56

2024-11-18T17:56

2024-11-18T17:56

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Мужчина попытался задушить фельдшера в приемном покое больницы на Литейном проспекте Санкт-Петербурга, напавший доставлен в полицию, сообщает региональный главк Росгвардии в своем Telegram-канале. "В ночь на 16 ноября два наряда вневедомственной охраны... незамедлительно прибыли по сигналу тревожной сигнализации в больницу на Литейном проспекте, где задержали гражданина, напавшего на медработницу в приемном покое – он схватил проходившую рядом 34-летнюю женщину-фельдшера за шею и стал душить", – информирует главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Как отмечается, фельдшер, теряя создание, упала на пол и ударилась головой. У нее диагностировали, в частности, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сотрудники Росгвардии доставили нападавшего в полицию.

https://ria.ru/20241104/marketpleys-1981814737.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)