https://ria.ru/20241118/perechen--1984448477.html

Украинского генерала Красильникова* внесли в перечень террористов

Украинского генерала Красильникова* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 18.11.2024

Украинского генерала Красильникова* внесли в перечень террористов

Украинский генерал-майор Дмитрий Красильников*, причастный к совершению преступлений в Курской области, внесен в перечень террористов и экстремистов в России,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:29

2024-11-18T18:29

2024-11-18T18:33

специальная военная операция на украине

курская область

россия

дмитрий красильников

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинский генерал-майор Дмитрий Красильников*, причастный к совершению преступлений в Курской области, внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В начале сентября Красильников* появилась в базе розыска МВД России. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... физические лица... Красильников Дмитрий Сергеевич*, 03.07.1978", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Ранее в СК сообщали, что Красильников* обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы. По данным следствия, под руководством Красильникова* военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений ВФУ 6 августа незаконно пересекли госграницу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области. Из-за преступных действий Красильникова* погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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курская область, россия, дмитрий красильников, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), общество