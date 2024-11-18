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Украинского генерала Красильникова* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 18.11.2024
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18:29 18.11.2024 (обновлено: 18:33 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/perechen--1984448477.html
Украинского генерала Красильникова* внесли в перечень террористов
Украинского генерала Красильникова* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 18.11.2024
Украинского генерала Красильникова* внесли в перечень террористов
Украинский генерал-майор Дмитрий Красильников*, причастный к совершению преступлений в Курской области, внесен в перечень террористов и экстремистов в России,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:29
2024-11-18T18:33
специальная военная операция на украине
курская область
россия
дмитрий красильников
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинский генерал-майор Дмитрий Красильников*, причастный к совершению преступлений в Курской области, внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В начале сентября Красильников* появилась в базе розыска МВД России. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... физические лица... Красильников Дмитрий Сергеевич*, 03.07.1978", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Ранее в СК сообщали, что Красильников* обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы. По данным следствия, под руководством Красильникова* военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений ВФУ 6 августа незаконно пересекли госграницу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области. Из-за преступных действий Красильникова* погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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курская область, россия, дмитрий красильников, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Дмитрий Красильников, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Украинского генерала Красильникова* внесли в перечень террористов

Украинского генерала Красильникова внесли в перечень террористов и экстремистов

CC BY-SA 2.5 / Настя Федченко / Новинарня / Дмитрий Красильников*
Дмитрий Красильников* - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
CC BY-SA 2.5 / Настя Федченко / Новинарня /
Дмитрий Красильников*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинский генерал-майор Дмитрий Красильников*, причастный к совершению преступлений в Курской области, внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В начале сентября Красильников* появилась в базе розыска МВД России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... физические лица... Красильников Дмитрий Сергеевич*, 03.07.1978", - говорится на сайте.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Ранее в СК сообщали, что Красильников* обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.
По данным следствия, под руководством Красильникова* военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений ВФУ 6 августа незаконно пересекли госграницу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области.
Из-за преступных действий Красильникова* погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияДмитрий КрасильниковФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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