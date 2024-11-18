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В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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17:43 18.11.2024 (обновлено: 22:15 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/pentagon-1984437176.html
В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России
В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России
Министерство обороны США в настоящее время не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:43
2024-11-18T22:15
в мире
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США в настоящее время не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, заявили РИА Новости в Пентагоне."На данный момент у нас нет комментария", - сообщил агентству представитель ведомства.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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в мире, россия, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, джо байден, atacms
В мире, Россия, Украина, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, ATACMS
В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России

Пентагон подтвердил разрешение Киеву наносить удары ATACMS вглубь России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США в настоящее время не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"На данный момент у нас нет комментария", - сообщил агентству представитель ведомства.
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"Люди не хотят": на Украине забили тревогу из-за решения США по ATACMS
Вчера, 16:22
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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