https://ria.ru/20241118/pentagon-1984437176.html

В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России

В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

В Пентагоне не подтвердили разрешение на удары Украины вглубь России

Министерство обороны США в настоящее время не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:43

2024-11-18T17:43

2024-11-18T22:15

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США в настоящее время не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, заявили РИА Новости в Пентагоне."На данный момент у нас нет комментария", - сообщил агентству представитель ведомства.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984420311.html

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