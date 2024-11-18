https://ria.ru/20241118/osipov-1983973392.html

Осипов: налоговый вычет по ПДС могут увеличить до одного миллиона рублей

Осипов: налоговый вычет по ПДС могут увеличить до одного миллиона рублей - РИА Новости, 18.11.2024

Осипов: налоговый вычет по ПДС могут увеличить до одного миллиона рублей

В 2024 году в России запустили программу долгосрочных сбережений (ПДС). Она долго прорабатывалась, концепции обсуждались с Минфином, Банком России,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:00

2024-11-18T09:00

2024-11-18T09:00

интервью

россия

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агентство по страхованию вкладов

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ао нпф втб пенсионный фонд

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В 2024 году в России запустили программу долгосрочных сбережений (ПДС). Она долго прорабатывалась, концепции обсуждались с Минфином, Банком России, профессиональным финансовым сообществом. О том, как работает эта программа и какую выгоду может получить простой вкладчик, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "ВТБ Пенсионный фонд" Андрей Осипов.– Андрей Александрович, негосударственные пенсионные фонды стали операторами программы долгосрочных сбережений. Как работает эта программа?– Это новый для рынка добровольный сберегательный продукт, который позволяет людям накопить существенный объем денежных средств с помощью различных стимулов от государства. Цель такого накопления может быть разной. Это не только дополнительная пенсия, но еще может быть и образование ребенка, и улучшение жилищных условий. То есть это многофункциональная программа. Копить можно как в свою пользу, так и в пользу, например, третьего лица: детей или родителей. Поэтому здесь – достаточно широкий диапазон возможных целей применения этой программы.Что касается стимулов от государства, то главный из них – это, конечно, прямое софинансирование взносов. То есть, государство само – участник программы. Оно готово ежегодно до 36 тысяч рублей выплачивать клиенту на счета и продолжать это софинансирование в течение 10 лет. Это мощный стимул. То есть за 10 лет можно получить от государства 360 тысяч рублей. Плюс еще инвестиционный доход, плюс налоговый вычет. Даже при минимальных объемах участия в программе, откладывая по три тысячи в месяц, можно через 15 лет спокойно забрать более двух миллионов рублей.Еще один важный плюс в том, что сейчас появилась возможность перевести замороженные в 2014 году средства в ПДС, где гораздо больше возможностей воспользоваться этими деньгами, потому что есть еще и особые жизненные ситуации, в которых можно эти средства использовать. Также, что немаловажно, действует защита средств клиентов от Агентства по страхованию вкладов. Все эти вложения застрахованы государством даже в большем объеме, чем депозит. Сейчас сумма составляет 2,8 миллиона рублей. Планка, которая полностью гарантируется государством. Поэтому весь этот объем преимуществ делает программу действительно очень крутым финансовым сберегательным продуктом для тех людей, которые заинтересованы вдолгую копить средства.– Куда НПФ вкладывает эти средства? В какие предприятия? Может быть, в бизнесы?– У всех НПФ достаточно строгие правила, установленные регулятором, куда можно инвестировать средства клиентов, а куда – нет. Это открытая информация, и, например, в нашем фонде половину портфеля пенсионных резервов, к которым и относится ПДС, занимают государственные ценные бумаги и облигации российских эмитентов. Это надежные, консервативные инструменты.Новые средства фонд сейчас преимущественно размещает в краткосрочные инструменты денежного рынка, что позволяет оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры: при росте ставок мы всегда на пике доходности.Сами фонды отчитываются регулятору, как и управляющие компании, которые занимаются размещением средств, так что пристально следят, чтобы ничего не случилось с клиентскими деньгами. При этом по закону все НПФ обязаны обеспечить безубыточность инвестиций, поэтому в любом случае, вне зависимости от результата инвестирования, клиент свои деньги совершенно точно не потеряет. Это гарантируется государством.– Каков механизм софинансирования накоплений со стороны государства? Какие условия надо соблюдать участнику программы, чтобы его средства субсидировало государство?– Основное условие состоит в том, что софинансирование начинается от взноса в две тысячи рублей. Максимальный размер господдержки – 36 тысяч рублей в год. Сумма зависит от размера взноса участника и его ежемесячного дохода. Если клиент зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, то он получает максимальную выгоду, то есть на свои 36 тысяч он (из расчета один к одному) получает еще дополнительно столько же от государства. Если клиент зарабатывает от 80 до 150 тысяч рублей, то здесь уже пропорция меняется. Здесь уже на каждые два рубля, внесенных клиентом, государство доплачивает свой один рубль. То есть, чтобы получить 36 тысяч рублей от государства, клиенту нужно внести уже 72 тысячи. В следующей категории клиентов находятся те, кто зарабатывает уже больше 150 тысяч рублей. Для них – соотношение один к четырем. То есть для того, чтобы получить 36 тысяч рублей, нужно внести 144 тысячи. И это не по каждому договору ПДС, которых человек может иметь несколько в разных фондах. Это всего на клиента. Нет такого лайфхака, чтобы можно было пойти в 10 пенсионных фондов, в каждом по 36 тысяч внести – и получить 360 тысяч за один год. Это не работает. Всего на одно физлицо от государства полагается 36 тысяч рублей в год.– А государству какая от этого выгода? Что оно получает от такой поддержки?– Государство просто стимулирует граждан, чтобы мы с вами сами задумывались о своем будущем, чтобы мы воспитывали в себе чувство ответственности за то, как мы будем жить на пенсии, когда перестанем получать зарплату. Государственная пенсия никуда не девается, но, по-хорошему, чтобы государственная пенсия была не единственным источником дохода, как раз такие инструменты и надо внедрять. Одна из важных задач государства состоит в том, чтобы воспитывать в населении ответственное поведение в отношении собственного долгосрочного планирования своих средств.С другой стороны, государство заинтересовано в наличии в экономике источника "длинных" управляемых пассивов. Потому что деньги, которые есть сейчас у банков, в основном "короткие" – на 1-2 года. Даже на срок больше года их довольно мало. А здесь – полноценные деньги, которые размещаются на 10-15 лет. Они дают возможность финансировать на ранних стадиях важные для государства проекты, где может быть, кстати, при высокой надежности очень хорошая доходность – просто за счет того, что небольшое количество участников рынка может зайти в финансирование подобных проектов.– Как работает налоговый вычет? Это, если не ошибаюсь, суммы до 400 тысяч рублей в год, и они не облагаются налогами. А если, допустим, клиент хочет внести больше?– Все физические лица, получающие доходы в России, платят с них налог. По некоторым категориям расходов, например, лечение или обучение, можно рассчитать и вернуть определенную сумму. Для участников ПДС тоже предусмотрен налоговый вычет, и его можно ежегодно получать от той суммы, которую человек вносит на свой счет. Да, 400 тысяч рублей – это максимум. При этом это приличная сумма, ведь при ставке 13% возврат 52 тысяч рублей в год – вполне себе неплохо. А при ставке 15% налога на доходы возврат будет уже 60 тысяч рублей. Гражданин, конечно, может внести и больше средств. Сейчас обсуждается возможность увеличения суммы налогового вычета по программе с 400 тысяч до одного миллиона рублей, но, правда, пока это – на стадии отраслевых дискуссий, решение не принято.– Как правильно выбрать НПФ? Каковы критерии?– Клиент может заключить договор долгосрочных сбережений с любым фондом, у которого есть соответствующая лицензия и который является оператором программы. Список операторов есть на сайте Банка России, и туда входят все крупнейшие НПФ.Конечно, в первую очередь, надо смотреть на надежность и на историю существования фонда. Договор по программе долгосрочных сбережений заключается на 15 лет. А если фонд только недавно был зарегистрирован, то, наверное, к нему может быть больше вопросов, чем к фонду с многолетней историей. И, конечно, стоит обратить внимание на удобство и качество сервиса в НПФ. У крупных и надежных банков всегда есть удобство сервиса. По сути, с фондами то же самое. Есть еще один важный критерий – широкая сеть физического присутствия. Есть клиенты, которые равнодушны к цифровым путям, они хотят прийти в офис, чтобы лично с консультантом обсудить все моменты. И поэтому те фонды, которые заключили партнерские соглашения с многофилиальными банками, получают дополнительное преимущество.– На какой процент дохода от инвестиций может рассчитывать участник программы?– Это считается очень просто. Давайте представим, что есть клиент с ежемесячным доходом до 80 тысяч рублей. Он за год приносит в фонд 36 тысяч рублей. На них он получает софинансирование от государства, то есть имеет уже минимум 100% доходности. Также он получает 13% налогового вычета, и это уже 113%. Плюс инвестиционная доходность, которую фонд покажет за 2024 год, она будет подсчитана в январе, но совершенно точно будет не меньше 10%. Это самый консервативный прогноз. Получается уже 123% годовых за этот год.– Каков механизм передачи ПДС по наследству?– Никаких особых отличий от существующего механизма наследования нет. Правопреемнику переходят все средства, которые накоплены участником программы. Но если он уже успел назначить себе пожизненную пенсию и что-то получал, эти деньги уже не могут быть наследованы. Клиент может прямо в договоре указать правопреемников, и тогда все деньги сразу же перераспределятся этим людям. Если он ничего не указал в договоре, тогда базовая процедура наследования проводится в соответствии с законом: ближайшие родственники получают право распоряжаться этими средствами, как обычно, в течение шести месяцев с момента смерти. Наследники могут эти деньги забрать или оставить в фонде, но перезаключив договор уже на свое имя.– Если гражданину внепланово понадобилась крупная сумма, может ли он забрать деньги со своего счета в НПФ?- Есть несколько вариантов получения средств со своего счета ПДС. Во-первых, при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это уже, собственно, является основанием для выплаты накопленных по программе средств. Второе основание – это истечение срока договора, который обычно заключается на 15 лет. Даже двадцатилетний человек может заключить договор, и тогда в 35 лет он получит доступ ко всем накоплениям, и может без всяких пенсионных планов просто сразу все забрать. Если эти основания возникают по возрасту, то надо смотреть на соотношение ежемесячного платежа от фонда в сравнении с прожиточным минимумом пенсионера. Если размер пожизненных периодических выплат меньше 10% прожиточного минимума, то тогда, собственно, эти деньги тоже можно забрать единовременно.Это базовая механика программы, но дополнительно в ней еще предусмотрены особые жизненные ситуации, которые также дают право участнику досрочно забрать деньги. Прежде всего, например, это оплата дорогостоящего лечения или потеря кормильца. Эти основания четко прописаны в соответствующем постановлении правительства. На этих основаниях можно немедленно получить все накопленные средства или их часть. Это определяет сам вкладчик.- Насколько сложно перевести деньги из системы обязательного страхования в НПФ?- Это очень простая процедура. Оформить перевод этих средств в НПФ можно либо в отделениях банка, либо онлайн на сайте фонда. Ожидается, что в текущем году это можно будет сделать не до 1 декабря, а до 31 декабря, новый закон как раз на днях был принят Госдумой.Единственное, при переводе между фондами обратите внимание, что инвестиционный доход сейчас по закону фиксируется один раз в пять лет. И поэтому, чтобы не потерять накопленный инвестиционный доход, важно проверить, что ваш договор обязательного пенсионного страхования (ОПС) с НПФ вступил в силу в 2015 или в 2020 году. Чтобы это узнать, надо получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица на портале Госуслуг. Там такая функция реализована и очень удобно работает. Стоит оговориться, что на этот перевод софинансирование со стороны государства не распространяется.– Есть ли какая-то статистика по программам долгосрочных сбережений на этот год?- Фонд ВТБ начал работать по программе с апреля. За семь месяцев работы программы уже более 485 тысяч человек заключили с нами договор долгосрочных сбережений. Это почти полмиллиона. На конец октября клиенты внесли на счета суммарно больше 19,5 миллиарда рублей, это без учета заявленных к переводу средств по ОПС. Мы сейчас видим, что эта динамика улучшается. Кроме того, по оценкам Минфина, уже 1,75 миллиона россиян вступили в программу долгосрочных сбережений и внесли в общем на счета около 103 миллиардов рублей.

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https://ria.ru/20240621/pensiya-1730222531.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, россия, министерство финансов рф (минфин россии), агентство по страхованию вкладов, госдума рф, интервью - авторы, ао нпф втб пенсионный фонд