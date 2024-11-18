https://ria.ru/20241118/orlean-1984315999.html
В Новом Орлеане при стрельбе погибли два человека
В Новом Орлеане при стрельбе погибли два человека - РИА Новости, 18.11.2024
В Новом Орлеане при стрельбе погибли два человека
Два человека погибли, еще десять получили ранения в результате двух случаев стрельбы в Новом Орлеане в США, говорится в заявлении на сайте местной полиции. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T06:44
2024-11-18T06:44
2024-11-18T06:44
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще десять получили ранения в результате двух случаев стрельбы в Новом Орлеане в США, говорится в заявлении на сайте местной полиции. "Полиция Нового Орлеана расследует два инцидента, произошедшие днем, - стрельбу и убийство... в результате чего в общей сложности 12 человек получили огнестрельные ранения, двое из которых были признаны мертвыми", - говорится в пресс-релизе полиции. Как отметили правоохранители, первый инцидент произошел около 15.38 по местному времени (23.38 мск), в результате стрельбы девять человек были ранены. Спустя 45 минут полиция выехала на второй вызов: в результате стрельбы трое человек получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших погиб на месте, а второй скончался по пути в больницу. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.
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в мире, новый орлеан, сша
В мире, Новый Орлеан, США
В Новом Орлеане при стрельбе погибли два человека
В Новом Орлеане двое погибших и десять раненых при двух случаях стрельбы
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще десять получили ранения в результате двух случаев стрельбы в Новом Орлеане в США, говорится в заявлении на сайте местной полиции.
"Полиция Нового Орлеана расследует два инцидента, произошедшие днем, - стрельбу и убийство... в результате чего в общей сложности 12 человек получили огнестрельные ранения, двое из которых были признаны мертвыми", - говорится в пресс-релизе полиции.
Как отметили правоохранители, первый инцидент произошел около 15.38 по местному времени (23.38 мск), в результате стрельбы девять человек были ранены.
Спустя 45 минут полиция выехала на второй вызов: в результате стрельбы трое человек получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших погиб на месте, а второй скончался по пути в больницу.
Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.