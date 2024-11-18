https://ria.ru/20241118/olimpiada-1984414629.html

Стартовал новый сезон первой в России школьной олимпиады по промразработке

Стартовал новый сезон первой в России школьной олимпиады по промразработке - РИА Новости, 18.11.2024

Стартовал новый сезон первой в России школьной олимпиады по промразработке

Стартовал новый сезон первой в России олимпиады по промышленному программированию PROD для учеников 8-11 классов, сообщает Т-Банк, который выступил... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:59

2024-11-18T15:59

2024-11-18T17:09

россия

москва

иннополис (татарстан)

высшая школа экономики (вшэ)

московский физико-технический институт

санкт-петербургский университет информационных технологий

образование - общество

центральный университет (цу)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стартовал новый сезон первой в России олимпиады по промышленному программированию PROD для учеников 8-11 классов, сообщает Т-Банк, который выступил соорганизатором мероприятия. Также организаторами олимпиады стали Центральный университет и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ. Олимпиада PROD дает школьникам возможность погрузиться в перспективную профессию разработчика еще до поступления в вуз и выбрать свой будущий профессиональный путь. Ученики могут протестировать профессию программиста, работая над реальными кейсами от ИТ-компаний и сотрудничая с преподавателями ведущих вузов. Кроме того, участники олимпиады смогут изучить создание программных систем, автоматизацию бизнес-процессов и разработку приложений, способствующих повышению эффективности и оптимизации затрат в организациях, говорится в сообщении. Маскот олимпиады PROD — аксолотль, амфибия, символизирующая способность решать сложные задачи в молодом возрасте. "Участники олимпиады получают возможность погрузиться в практическую деятельность, осваивая решение реальных бизнес-задач, что значительно повышает их уровень подготовки", – приводятся в сообщении слова директора по информационным технологиям и вице-президента Т-Банка Вячеслава Цыганова. Олимпиада состоит из трех частей, которые помогут участникам ознакомиться с профессией и узнать о работе фронтенд-, бэкенд- и мобильных разработчиков. Также они смогут создать собственные проекты. Ученики смогут работать в группах на финальном этапе, что имитирует реальную атмосферу в ИТ-компании. Все этапы олимпиады, кроме заключительного, проходят онлайн. Финалисты будут приглашены в Москву. На втором отборочном этапе будут проведены обучающие вебинары, которые помогут участникам развить свои навыки и получить знания от опытных специалистов. Все финалисты олимпиады PROD получают грант на обучение в Центральном университете и доступ к ускоренному процессу отбора. Для победителей размер гранта составляет 100% от стоимости на весь период обучения, для призеров – от 75%, финалистов – от 40%. Кроме того, победители и призеры получат скидки до 90% на программу совместного бакалавриата НИУ ВШЭ и Центрального университета, а также дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления на программы ФКН НИУ ВШЭ. Победители также смогут пройти упрощенный отбор на программы стажировки в Т-Банке. Регистрация на второй сезон олимпиады продлится до 3 декабря. "Мы хотим узнать, кто придет к нам учиться, поэтому организуем разнообразные мероприятия, конкурсы и практико-ориентированные олимпиады. Это предоставляет школьникам возможность глубже разобраться в механизмах работы ИТ-индустрии и применить свои знания на практике. Олимпиада PROD дает возможность учащимся протестировать себя на реальных кейсах от ИТ-компаний и преподавателей ведущих вузов. У нас уже есть положительные результаты: в первом сезоне олимпиады 110 участников поступили в Центральный университет, что свидетельствует о растущем интересе молодежи к сфере промышленного программирования", – отметил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич, слова которого цитируются в сообщении. Первый сезон олимпиады PROD прошел в 2024 году и собрал более 6,5 тысячи участников, из которых 159 дошли до финала. По результатам финального этапа были объявлены 43 победителя и призера, которые также поступили в такие вузы, как НИУ ВШЭ, Центральный университет, МФТИ, ИТМО, Иннополис и МИРЭА, напомнили в Т-Банке.

https://ria.ru/20240525/olimpiada-1948308591.html

https://sn.ria.ru/20240617/uchenye-1952834496.html

россия

москва

иннополис (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, иннополис (татарстан), высшая школа экономики (вшэ), московский физико-технический институт, санкт-петербургский университет информационных технологий, образование - общество, центральный университет (цу)