https://ria.ru/20241118/obstrel-1984379254.html

При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 18.11.2024

При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:27

2024-11-18T13:27

2024-11-18T13:27

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

торецк

иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале. Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

горловка

донецкая народная республика

торецк

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горловка, донецкая народная республика, торецк, иван приходько, стирол, происшествия