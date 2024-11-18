https://ria.ru/20241118/obstrel-1984379254.html
При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 18.11.2024
При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:27
2024-11-18T13:27
2024-11-18T13:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
торецк
иван приходько
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале. Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
горловка
донецкая народная республика
торецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, торецк, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Торецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница
Приходько: при украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница