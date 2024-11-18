https://ria.ru/20241118/ngas-1984023649.html

США откладывают войну с Китаем из-за просчета инженеров

США откладывают войну с Китаем из-за просчета инженеров - РИА Новости, 18.11.2024

США откладывают войну с Китаем из-за просчета инженеров

Разработку самолета-топливозаправщика следующего поколения могут приостановить на неопределенный срок. Министр ВВС Фрэнк Кендалл признался, что на проект NGAS... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:00

2024-11-18T08:00

2024-11-18T08:00

безопасность

китай

сша

россия

министерство обороны сша

b-21 (стратегический бомбардировщик)

boeing 767

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Разработку самолета-топливозаправщика следующего поколения могут приостановить на неопределенный срок. Министр ВВС Фрэнк Кендалл признался, что на проект NGAS (Next-Generation Aerial Refueling System) попросту не хватает денег. Ранее летом по той же причине заморозили программу по созданию истребителя NGAD. О том, зачем Пентагону новый воздушный танкер, — в материале РИА Новости.Другие приоритетыПо словам Кендалла, проекту перспективного самолета-топливозаправщика около двух лет. Сейчас он на предварительной стадии, изучаются потребности ВВС и формулируется задание конструкторам. Машину собирались принять на вооружение в середине 2030-х. Однако столкнулись с финансовыми трудностями. Поэтому судьба NGAS пока неясна."В настоящий момент я не могу сказать, когда мы сможем позволить себе этот самолет, — сказал министр. — В приоритете — бомбардировщики B-21 Raider и межконтинентальные баллистические ракеты LGM-35A Sentinel. Эти программы обошлись гораздо дороже, чем рассчитывали. Меня очень беспокоит, адекватно ли мы распоряжаемся имеющимися ресурсами".Кендалл осторожно предположил, что машина поступит в войска после 2040-го. В ближайшие годы — подведение итогов конкурса и выбор победителя. После этого — полноценная разработка, опытный образец и испытания.Информации о проекте немного, но некоторые пожелания заказчика ясны. В первую очередь — большая продолжительность и дальность полета, а также малая заметность во всех диапазонах. Танкер должен брать на борт десятки тонн горючего. Аэродинамическая схема — "смешанное крыло" (Blended Wing Body) без перехода к фюзеляжу. Этот вариант наиболее эффективен с точки зрения аэродинамики и распределения массы.Такие технические характеристики нужны прежде всего для потенциального вооруженного конфликта с Китаем. Боевым самолетам придется пересекать огромные пространства над океаном, потребуется несколько дозаправок в воздухе. Для этого нужен "бензовоз", способный действовать в условиях активного противодействия ПВО противника.Устаревший флотТуманные перспективы проекта NGAS могут стать ахиллесовой пятой ВВС США уже совсем скоро. Специалисты Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института еще в 2021-м предупреждали: американская авиация при вторжении в воздушное пространство России или Китая столкнется с острой нехваткой топлива. Хотя у Пентагона самый большой в мире флот самолетов-заправщиков, успешность их боевого применения под большим вопросом."После холодной войны три десятилетия назад наши самолеты-заправщики продолжали действовать по всему миру — как в миротворческих, так и в военных операциях, — говорится в докладе института. — С тех пор флот танкеров сократился с 701 до 473 машин, а нагрузка выросла. По сути, сегодня ни одна машина не простаивает. Запаса на случай войны с Китаем или Россией у нас нет. Противник знает об этой слабости и намерен активно ее эксплуатировать. В результате эффективность ВВС снизится".Дефицит летающих танкеров не единственная проблема. Авторы исследования напоминают: средний возраст заправщиков KC-10 Extender и KC-135 Stratotanker — 52 года. По авиационным меркам это очень много. И если "Экстендеры", принятые на вооружение в 1981-м, еще не исчерпали ресурс, то большинство "Стратотанкеров", изготовленных с 1954-го по 1965-й, пора отправлять на металлолом.В 2001-м Пентагон запустил программу по разработке трех новых типов заправщиков. Планировали построить по 179 машин перспективных проектов KC-X и KC-Y для замены KC-135 и к 2040-му наладить серийное производство KC-Z, чтобы отправить в утиль KC-10. Однако возникли трудности.Контракт на проект KC-X в 2011-м получила корпорация Boeing, сконструировавшая на базе пассажирского Boeing-767 заправщик KC-46 Pegasus. На бумаге он берет на борт 95 тонн топлива — почти вдвое больше, чем KC-135. Машину напичкали современными технологиями. Например, у операторов есть специальные 3D-очки, упрощающие заправку в воздухе.Реальность оказалась не столь радужной. Многие из полусотни полученных ВВС машин страдают целым букетом "детских болезней". СМИ утверждают, что эти самолеты ненадежны. Летчики жаловались на плохо закрепленную бортовую аппаратуру, сильно вибрировавшую от малейшей тряски, и даже отказывались подниматься в небо на "Пегасах". Неудивительно: сорванные с креплений агрегаты способны нарушить центровку самолета, что чревато катастрофой.Заправить "невидимку"Кроме того, эксперты Гудзоновского института настаивают на строительстве в Индо-Тихоокеанском регионе дополнительных аэродромов для приема тяжелых самолетов и хранения топлива. Приводят расчеты: если тратить на это от 400 до 600 миллионов долларов в год, то к 2040-му число самолето-вылетов заправщиков удвоится, что очень поможет в гипотетической войне с Китаем. В противном случае, утверждают в Вашингтоне, в распоряжении ВВС США останется не больше дюжины подходящих аэродромов, а этого явно недостаточно.К тому же надо учитывать, что у России и КНР сильная противовоздушная оборона. Одно дело — боевая операция где-нибудь на Ближнем Востоке, где дозаправить бомбардировщик можно в небе союзников. Совсем другое — поддержка авиации в глубине территории огромной страны.Имеющиеся у США воздушные танкеры построены на базе гражданских самолетов. Это легкая цель для зенитно-ракетных комплексов. Россия располагает ЗРК С-400 дальностью 400 километров и перехватчиками МиГ-31, бьющими ракетой Р-33 на 300 километров, так что американским летчикам есть чего опасаться. Помимо того, до сих пор неясно, как эти "бензовозы" использовать с истребителями пятого поколения F-22 и F-35. Дозаправка в воздухе полностью демаскирует "невидимку", и ПВО противника одним выстрелом может убить сразу двух, а то и трех зайцев.Именно эту проблему и должен решить перспективный топливозаправщик NGAS. Однако непонятно, когда его примут на вооружение. И примут ли вообще.

https://ria.ru/20241115/pentagon-1983872987.html

https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983932525.html

https://ria.ru/20241023/tayvan-1979461418.html

китай

сша

россия

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, китай, сша, россия, министерство обороны сша, b-21 (стратегический бомбардировщик), boeing 767, с-400 «триумф»