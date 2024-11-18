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Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года

Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года - РИА Новости, 18.11.2024

Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года, соответствующее... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:45

2024-11-18T15:45

2024-11-18T15:53

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года, соответствующее поручение по итогам совещания главы государства с членами кабинета министров опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения", - говорится в поручении.Нулевую ставку НДС для уже работающих гостиниц ввели 1 июля 2022 года. Она изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, экономика, россия, владимир путин, госдума рф