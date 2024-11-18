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Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года
Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года - РИА Новости, 18.11.2024
Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года, соответствующее... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:45
2024-11-18T15:45
2024-11-18T15:53
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года, соответствующее поручение по итогам совещания главы государства с членами кабинета министров опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения", - говорится в поручении.Нулевую ставку НДС для уже работающих гостиниц ввели 1 июля 2022 года. Она изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, экономика, россия, владимир путин, госдума рф
Новости - Туризм, Экономика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года
Путин поручил до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года